Braucht der Film eine Quote? Foto: imago images / Panthermedia

Wien – Frauen werden in der heimischen Filmbranche nach wie vor benachteiligt. Das ist das Ergebnis des heute präsentierten "Film Gender Report". Zum zweiten Mal nach 2018 hat das Österreichische Filminstitut (ÖFI) das Filmschaffen auf die Geschlechtergerechtigkeit hin untersuchen lassen. Zwar gibt es bei einigen Indikatoren eine Verbesserung, doch die Entwicklung laufe deutlich zu langsam, wie Birgit Moldaschl vom ÖFI betonte. "Es zeigt sich eine eindeutige Geschlechterdifferenz."

Eine der zentralen Erkenntnisse sei auch diesmal gewesen: "Je mehr Geld, desto weniger Frauen." Der Report, der vom ÖFI in Auftrag gegeben und gemeinsam mit der Universität Innsbruck umgesetzt wurde, befasst sich mit den Förderdaten 2017-19 sowie den Kinospielfilmen 2012-19. Bei den Förderungen für Kino- und TV-Projekte (150 Mio. Euro von 11 Förderstellen wurden berücksichtigt) zeigte sich, dass Frauen generell unterrepräsentiert waren. Sie erhielten weniger als ein Drittel (28 Prozent) der für Kinoprojekte zugesagten Mittel, im TV-Sektor waren es gar nur 18 Prozent. Rechnet man beide Bereiche zusammen, ergibt sich ein Anteil von 25 Prozent der vergebenen Fördermittel.

Förderungen und Geschlecherverhältnis

Dieser Anteil ist im Vergleich zum vorangegangen Report zwar leicht gestiegen (damals waren es rund 20 Prozent), allerdings ergibt der Blick auf das Geschlechterverhältnis des Kernstabs (Regie, Drehbuch, Produktion) dennoch ein ernüchterndes Bild. "Nur jede zehnte Zusage im Kino-Bereich und nur jede fünfte Zusage im TV-Bereich gingen an weiblich verantwortete Projekte", heißt es in dem 73 Seiten starken Bericht. Besonders extrem sei das Ungleichverhältnis bei Serien. "Hier wurde die gesamte Förderung Projekten mit exklusiv oder mehrheitlich männlich besetzten Kernteams zugesprochen."

Aber auch was die Förderhöhe angeht, lassen sich Unterschiede erkennen, gab es für exklusiv weiblich besetzte Kernteams (Kino wie TV) doch geringere Beträge. Ganz ähnlich präsentierte sich die Situation im Kinoverleih: Nur 12 Prozent der Kinostartförderung gingen an weiblich geführte Verleihfirmen. Was die Besetzung der Kernteams für Kinoproduktionen betrifft, so waren diese im untersuchten Zeitraum zwar immer noch überwiegend männlich besetzt, allerdings habe sich das Verhältnis etwas verbessert.

Selbes gilt für TV-Spiel- und Dokumentarfilme, während der Frauenanteil bei den Kernteams für Serien zurückgegangen ist. Höher ist der weibliche Anteil im Nachwuchsfilm, allerdings bekommen diese Projekte auch teils niedrigere Fördersummen zugesprochen und lasse sich die Frage, ob sich das Verhältnis in den kommenden Jahren auf den etablierten Film auswirkt, noch nicht beantworten.

Bechdel-Wallace-Test

Ebenfalls erfasst wurden 159 Kinospielfilme, die zwischen 2012 und 2019 angelaufen sind. Weiblich verantwortete Filme wurden im Schnitt etwas häufiger zu Festivals eingeladen und auch etwas häufiger prämiert. Nicht erhoben wurde die Wirtschaftlichkeit, das soll beim nächsten Bericht erfolgen. Die Darstellung von Frauen war bei männlich verantworteten Filmen deutlich stärker von Klischees dominiert, nur die Hälfte davon bestand den für diese Fragen herangezogenen Bechdel-Wallace-Test, während dies auf 80 Prozent der von Frauen verantworteten Filmen zutraf.

Zwölf Produktionen wurden zudem einer qualitativen Analyse unterzogen und auf die Kriterien "geschlechter-gleichstellend, sexismusfrei, Diversität repräsentierend und diskriminierungsfrei" untersucht. Weiblich geführte Projekte erreichten bei diesen Bereichen jeweils die "inklusive Praxis", was auf keinen der männlich verantworteten Filme zutraf.

Die Quote wurde von den StudienautorInnen jedenfalls als eine Möglichkeit zur strukturellen Veränderung identifiziert. "Schon die Kommunikation über die Quote hat so viel bewirkt", betonte Moldaschl, die beim ÖFI stellvertretende Beauftragte für Gender & Diversity ist. Rudolf Scholten, Vorsitzender des ÖFI-Aufsichtsrates, stellte eingangs die Frage: "Braucht der Film eine Quote? Ich weiß es nicht. Aber die Gesellschaft braucht sie offensichtlich, sonst geht nichts weiter." Es benötige scheinbar diesen "vorgegebenen Pfad, nennen wir ihn Quote, der so eine Strenge hat, dass er unumgehbar ist". (APA, 11.11.2021)