Oberösterreichs Opposition macht Landeshauptmann Stelzer für die katastrophale Situation verantwortlich. Ob auch in Salzburg ein Lockdown für Ungeimpfte kommt, ist noch unklar

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wollte einen Lockdown abwenden, jetzt kommt er ab Montag für Ungeimpfte. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – Für Ungeimpfte soll ab Montag in Oberösterreich ein Lockdown gelten, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag dem STANDARD bestätigte. Damit wird auf die fünfte Stufe des kürzlich präsentierten Corona-Maßnahmenplans geschaltet werden.



"Die Situation ist dramatisch, daher lösen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes aus und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt bzw. der Bund die Rechtsgrundlage schafft", sagte Landeshauptmann Stelzer.

Ungeimpfte dürften dann die Wohnung nur mehr aus bestimmten Gründen verlassen – etwa um in die Arbeit zu fahren, einzukaufen oder spazieren zu gehen. Derzeit gilt bundesweit die 2G-Regel, was der vierten Stufe des Maßnahmenplans entspricht. Es haben also nur mehr Geimpfte und Genesene Zutritt zu Lokalen und Dienstleistern.

Opposition appelliert zur Impfung

Oberösterreichs Opposition hatte zuvor heftige Kritik am bisherigen Vorgehen der Landesregierung geübt. Insbesondere Stelzer habe Verantwortung für die "katastrophale Situation" zu übernehmen, hieß es von den Grünen, SPÖ und Neos in einer gemeinsamen Erklärung. Er habe sich lieber auf die Landtagswahl Ende September gekümmert als um entsprechende Corona-Maßnahmen. Nun schlittere man "ungeschützt in den Winter", sagte etwa der Klubobmann der Neos, Felix Expeltauer.

Gemeinsam mit Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) und Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) rief er die Bevölkerung auf, sich unbedingt impfen zu lassen. Ansonsten seien auch massive wirtschaftliche Konsequenzen zu befürchten. Als Opposition wolle man weiterhin gemeinsam Druck machen, damit die Landesregierung Verantwortung übernimmt.



Auf Oberösterreich entfällt ein beträchtlicher Anteil (2.778 Fälle) der ohnehin sehr hohen Anzahl an täglichen Neuinfektionen (11.778 Fälle). Erst gestern hatte Gesundheitsminister Mückstein diese Lockdown-Variante für Oberösterreich und auch Salzburg vorgeschlagen. Die Reaktionen darauf waren verhalten. Stelzer verwies in diesem Zusammenhang noch auf ein früheres Statement, wonach "keiner einen Lockdown will und braucht", zudem habe man "Gott sei Dank viele Intensivbetten."

Salzburg unschlüssig

Ob Salzburg bei der Verschärfung mitzieht, war Donnerstagnachmittag noch unklar. Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hieß es zum STANDARD, man wolle die Gerüchteküche nicht befeuern. "Wir kommen erst mit Fakten auf den Tisch, wenn wir mit den Gesprächen fertig sind."

Nach dem Gespräch mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch argumentierte Haslauer jedenfalls noch gegen einen Lockdown für Ungeimpfte. "Man kann darüber diskutieren, ob es eine sinnvolle oder eher symbolische Maßnahme ist." Die erst seit kurzem eingeführte 2G-Regel komme einem Lockdown für Ungeimpfte schon sehr nahe, meinte Haslauer. Zudem gab er zu bedenken, dass dieser schwer bis gar nicht zu kontrollieren sei. (balm, mro, ruep, van, 11.11.2021)