Foto: RMS Radio Award

Wien – In drei Kategorien wurde der RMS Radio Award 2021 vergeben. Dabei handelt es sich nicht um einen Kreativpreis, sondern um eine Auszeichnung basierend auf Daten und Fakten: So wurden die besten Radio-Spots des Jahres auf Basis von Umfragen und mit Hilfe der Sujet-Datenbank von Focus Media Research eruiert, wie es am Donnerstag in einer Aussendung laut der Radio Marketing Service GmbH Austria hieß.

In der Kategorie "Permanent Performer" war Berglandmilch mit Latella Protein erfolgreich (Kreativagentur: DDB Wien, Mediaagentur: UM PanMedia). Als "Permanent Performer" werden Marken ausgezeichnet, die bereits eine hohen Ausgangswert haben und ihre starken Leistungswerte nochmals steigern konnten.

"Speedy" und "Top Seller"

Die Spots in der Kategorie "Speedy" zeigen hingegen schon nach ganz wenigen Schaltungen eine überproportionale Leistungssteigerung in den relevanten Kriterien. Hier setzte sich Hofer mit der "Austropop Weihnachtsedition" (Kreativagentur: Ogilvy & Mather GmbH, Mediaagentur: Dentsu Austria GmbH) durch.

Radiospots von sehr bekannten Marken werden in der Kategorie "Top Seller" ausgezeichnet. Der Siegerspot kommt von der Salzburger Land Tourismus GmbH mit dem Spot "Das erste Mal wieder an Urlaub denken" (Kreativagentur: Salic GmbH & SalzburgerLand Tourismus GmbH, Mediaagentur: Mediaplus Austria GmbH & CoKG). (red, 11.11.2021)