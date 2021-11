RADIO-TIPPS

15.30 MAGAZIN

Moment – Kulinarium: Mit Sauerkraut oder Marillenmarmelade Auf den Spuren der österreichischen Krapfen-Vielfalt. Bis 15.55, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Songs über die nahenden Winternächte U. a. mit The Mamas and the Papas, Sting und Tom Waits. Bis 17.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix Wie den Wegwerftrend stoppen?

Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 11.11.2021)