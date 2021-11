Samsungs Galaxy S21 Ultra wird eines der ersten Geräte sein, dass Android 12 erhält.

Die Veröffentlichung einer neuen Android-Generation ist traditionell ein recht langwieriges Unterfangen. Parallel zur Freigabe der neuen Version im Quellcode gibt es üblicherweise auch passende Updates für Pixel-Smartphones. Und dann folgt zunächst einmal lange nichts. Nehmen sich doch andere Hersteller gerne länger Zeit um ihre darauf basierenden Varianten der Software entsprechend anzupassen. Heuer könnte aber alles anders sein – und zwar nicht nur, weil die Pixel-Updates später als üblich kamen.

Ausblick

Samsung biegt bei der Entwicklung des Android-12-basierten OneUI 4.0 in die Zielgerade ein. Wie Sammobile berichtet, soll die vor kurzem veröffentlichte vierte Beta für die Galaxy-S21-Reihe auch die letzte bleiben. Statt einer fünften Testversion soll als nächster Schritt bereits das stabile Update erfolgen. Einen Zeitplan nennt der als Quelle herangezogene Community Manager von Samsung zwar nicht, all das legt aber eine Freigabe in den kommenden Wochen nahe – eventuell sogar noch im November.

Doch auch andere Samsung-Smartphones könnten noch vor Jahresende die neue Softwaregeneration erhalten. Jedenfalls befinden sich mittlerweile auch einige andere Modelle im öffentlichen Betatest. Dazu gehören die aktuellen faltbaren Smartphones von Samsung – also Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 – ebenso wie die Vorjahres-Topgeräte Note 20 und S20. Angemerkt sei, dass die erwähnten Betatests auf einige ausgewählte Länder beschränkt sind, zu denen Österreich leider nicht gehört.

Fortschritte

Sollte sich dieser Zeitrahmen bewahrheiten, hätte Samsung sein Update-Programm deutlich schneller als bisher durchgezogen. Generell hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren in Hinblick auf die Update-Versorgung massiv verbessert und garantiert nun drei große Versionssprünge sowie vier Jahre lang Sicherheitsaktualisierungen – wenn auch gegen Ende hin nicht mehr monatlich.

OneUI 4.0 übernimmt all die strukturellen Verbesserungen von Android 12 wie etwa neue Schnittstellen für App-Entwickler, Sicherheitsverbesserungen sowie das Privatsphären-Dashboard. Bei der Oberfläche geht Samsung zwar wie gewohnt eigene Wege, das "Material You"-Design von Google übernimmt man also nicht, allerdings hat man sich von diesem inspirieren lassen, und wartet mit einem eigenen Farbsystem auf. (apo, 11.11.2021)