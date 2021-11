Kaum woanders wird so viel getestet wie in Österreich. An die 130 Labore werten die Tests aus. Foto: imago

Es ist ein Business, das vor eineinhalb Jahren kaum ein Laborbetreiber auf dem Radar hatte. Corona war schon da, plötzlich musste alles sehr schnell gehen: geeignete Tests entwickeln und Verfahren, um das heimtückische Virus, das aus dem Nichts kam und nicht mehr weichen wollte, nachzuweisen. Mittlerweile werden österreichweit hunderttausende Covid-19-Tests pro Tag gemacht, die Auswertung erfolgt in konzessionierten Laboren, knapp 130 an der Zahl.

Neben 86 humanmedizinischen Laboren sind auch 43 veterinärmedizinische und naturwissenschaftliche Labore befugt, Sars-CoV-2-Tests auszuwerten. Nicht immer läuft alles klaglos. So haben sich zuletzt in Salzburg, Tirol und Niederösterreich Meldungen über Verzögerungen bei der Abwicklung der PCR-Tests gehäuft, die als GoldStandard für den Nachweis des Virus gelten. In Salzburg ist deshalb neben dem bisherigen Auftragnehmer Novogenia aus Eugendorf auch das Wiener Lifebrain-Labor beauftragt worden.

Michael Havel, Co-Gründer von Lifebrain. Foto: ho/lipiarski

Lifebrain, mitbegründet vom Wiener Herzchirurgen Michael Havel, ist in Italien groß geworden und im Herbst vergangenen Jahres in das Corona-Test-Geschäft in Österreich eingestiegen. Mit rund 200.000 Auswertungen pro Tag zählt das Unternehmen, das im Sommer von seinen italienischen Eigentümern an ein französisches Unternehmen verkauft wurde, zu den größten Laboren in Österreich.



Neuerdings stellt Lifebrain auch selbst Testkits her, die nun zum Beispiel bei den Teststraßen in Salzburg zum Einsatz kommen. Der Löwenanteil der Tests etwa für das "Alles gurgelt"-Programm in Wien und Oberösterreich, die ebenfalls von Lifebrain ausgewertet werden, stammt von der Firma Lead Horizon des Virologen Christoph Steininger.

Testkapazität aufgestockt

Während sich andere Labore immer wieder mit Engpässen etwa bei Analysematerial konfrontiert sehen, beteuert Lifebrain, entsprechend vorgesorgt zu haben. Man sei in der Lage, bis zu 500.000 Test pro Tag auszuwerten.

Testkits können in Wien und Oberösterreich in Bipa-Filialen gratis abgeholt und dort bzw. an allen anderen Standorten der Rewe-Gruppe (Billa, Billa Plus, Penny) auch wieder abgegeben werden. Im Bundesland Salzburg können Tests auch in Filialen der Spar-Gruppe abgegeben werden, die Auswertung erfolgt durch Novogenia. Bei Testabnahmen in Apotheken mischen viele andere Labore mit. (Günther Strobl, 12.11.2021)