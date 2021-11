Am Freitag gastiert Israel in Klagenfurt, es ist der vorletzte Akt in einem schwachen Stück. Österreichs Teamchef Franco Foda betont die Wichtigkeit

In dieser Galerie: 2 Bilder Eran Zahavi schreckt nicht nur Aleksandar Dragovic. Trotzdem ist Österreich in der Rangliste 32., Israel liegt auf Platz 80. Foto: APA/AFP David Alaba blickt sehr entschlossen drein. Foto: EPA/ROBERT GHEMENT

WM-Quali im Ticker: Österreich vs. Israel, Fr., 20.45 Uhr

Wir wollen unbedingt gewinnen", sagen Teamchef Franco Foda und Kapitän David Alaba. Dieser im Fußball häufig verwendete Satz ist in seiner Banalität alternativlos. "Wir wollen unbedingt verlieren" wäre zwar witzig, aber doch ziemlich krank.

Am Freitag (20.45 Uhr, ORF 1) wird im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Israel bespielt, es ist die vorletzte Partie in der absolut verpatzten WM-Qualifikation. Die letzte findet dann am Montag an gleicher Stelle gegen die Republik Moldau satt. Gegen Israel wird mit einem Zuschauerminusrekord gerechnet, es werden 3000 Fans erwartet, die 2G-Regel gilt. Gegen Moldau könnte die Marke unterschritten werden, das ÖFB-Team neigt zu Superlativen. Wobei die dramatische Pandemiesituation das Interesse zusätzlich sinken lässt.

Platz vier in Gruppe F

Foda ist auf der Suche nach Bedeutung. Österreich ist in Gruppe F Vierter, liegt drei Zähler hinter Israel, dem Dritten. Es fehlen zudem sechs Tore, am Montag empfängt die Elf von Willi Ruttensteiner die Färoer, das sollte kein Stolperstein sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich Vierter bleibt, tendiert gegen 75 Prozent. "Es ist schon ein Unterschied, ob du Dritter oder Vierter wirst", sagte Foda fast trotzig. "Es ist kein Testspiel, es ist für uns ein wichtiges Spiel."

Der Deutsche ist angezählt, das weiß er. "Für mich persönlich hat es keinen Finalcharakter. Wenn irgendwo die Ergebnisse nicht stimmen, wird viel diskutiert, auch über den Trainer. Aber für mich geht es immer um das große Ganze." Ja, man habe keine gute Quali gespielt. Wichtig sei, mit zwei Siegen zum Abschluss für eine "positive Tendenz" zu sorgen. "Dann hat man ein viel besseres Gefühl in Richtung der Playoff-Spiele." Eine Garantieerklärung der neuen ÖFB-Führung um Präsident Gerhard Milletich, dass er im März an der Linie steht oder auf der Bank sitzt, gebe es nicht. "Aber eine Garantie gibt es im Fußballgeschäft, glaube ich, sowieso nie."

Israel hat garantiert eine starke Offensive. Eran Zahavi, Munas Dabbur und Manor Solomon sind nicht nur laut Foda "Qualitätsspieler". Der 34-jährige Zahavi hat Österreich in den vergangenen drei Duellen sechs Tore eingeschenkt. Der Stürmer von Eindhoven hat in 69 Länderspielen 33-mal genetzt, im Vergleich dazu ist die Quote von Marko Arnautovic mäßig: 94 Einsätze, 29 Tore.

Keine Wiedergutmachung

Die beiden Auswärtsspiele unter Foda gingen 2:4 (März 2019) und am 4. September 2:5 verloren, daheim gab es dazwischen ein 3:1 (Oktober 2019). "Israel ist eine Mannschaft, die sehr effizient vor dem gegnerischen Tor ist. Deswegen gilt es in der Rückwärtsbewegung konzentriert zu Werke zu gehen", sagt der 55-Jährige. Nach vorn müsse man zielstrebig und mit Tempo agieren. Von einer Wiedergutmachung wollte er nicht sprechen. "Die drei Punkte vom 2:5 sind weg." Alaba, der sich bei Real Madrid "sehr wohl fühlt", ist optimistisch gestimmt. "Es gibt immer Höhen und Tiefen. Wir wollen daran arbeiten, dass wir wieder in die Spur kommen, wo wir hinwollen und auch irgendwo hingehören." Sogar zur WM in Katar. Alaba hat nie aufgehört zu träumen.

Die Aufstellung gab Foda nicht preis, im Tor könnte Daniel Bachmann stehen, der bei Watford nur noch Reservist ist. Die beiden Salzburger Neulinge Junior Adamu und Nicolas Seiwald sollen im Training "einen guten Eindruck" hinterlassen haben. Rückschlüsse auf eine Nominierung sind nicht zulässig.

Ruttensteiner wird am Matchtag 59 Jahre alt. Der Oberösterreicher spuckte im Vorfeld keine großen Töne. "Von der Papierform her wird Österreich gewinnen. Ich hätte gerne einen Alaba, einen Sabitzer, einen Hinteregger, einen Arnautovic. Auswärts hängen die Trauben höher." Ruttensteiners Zukunft ist noch nicht geklärt. "Ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwo einen Klub zu trainieren, aber auch in Israel weiterzumachen."

Abgesehen davon hätte er natürlich nichts dagegen, "in Klagenfurt zu gewinnen". (Christian Hackl, 11.11.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Israel am Freitag in Klagenfurt:

Gruppe F, 9. Runde: Österreich – Israel (Wörthersee-Stadion, 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Hategan/ROU)

Österreich: Bachmann (Watford, 11 Länderspiele) – Trimmel (Union Berlin, 18 Länderspiele/0 Tore), Dragovic (Roter Stern Belgrad 96/2), Hinteregger (Eintracht Frankfurt, 64/4), Alaba (Real Madrid, 90/14) – Ilsanker (Eintracht Frankfurt, 59/0), Grillitsch (TSG Hoffenheim, 31/1) – Baumgartner (TSG Hoffenheim, 17/6), Sabitzer (Bayern München, 56/9), Grüll (Rapid Wien, 1/0) – Arnautovic (Bologna FC, 94/29)

Ersatz: Lindner (FC Basel, 28), Pentz (Austria Wien, 0) – Ulmer (Salzburg, 28/0), Lienhart (SC Freiburg, 7/0), Posch (TSG Hoffenheim, 14/1), D. Ljubicic (1. FC Köln, 1/0), Schöpf (Arminia Bielefeld, 30/5), N. Seiwald (Salzburg, 0), Demir (FC Barcelona, 4/0), Schaub (1. FC Köln, 27/6), Adamu (Salzburg, 0), Kara (Rapid Wien, 6/0), Onisiwo (FSV Mainz, 14/1)

Es fehlen: A. Schlager (Knieprobleme), Laimer (Adduktorenprobleme), Lainer (Knöchelbruch), Baumgartlinger (Knie-OP), X. Schlager (Kreuzbandriss), Lazaro (Muskelverletzung), Kalajdzic (Schulterverletzung)

Israel: Marciano (Feyenoord Rotterdam, 32) – Elhamed (Hapoel Beer Sheva, 14/0), Abu Abaid (Hapoel Beer Sheva, 3/0), Bitton (Celtic Glasgow, 36/2) – Dasa (Vitesse Arnheim, 42/0), Dor Peretz (Venezia FC, 23/2), Natcho (Partizan Belgrad, 83/3), Menahem (Maccabi Haifa, 15/0) – Solomon (Schachtar Donezk, 24/4) – Zahavi (PSV Eindhoven, 69/33), Dabbur (TSG Hoffenheim, 33/12)

Ersatz: Nitzan (Beitar Jerusalem, 1), Da. Peretz (Maccabi Tel Aviv, 0) – Arad (Maccabi Haifa, 8/0), Dgani (Beitar Jerusalem, 19/0), Tibi (Hapoel Beer Sheva, 56/1), Abu Fani (Maccabi Haifa, 10/0), Gandelman (Maccabi Netanya, 0), Avraham (Maccabi Netanya, 0), Haziza (Maccabi Haifa, 6/0), Weissman (Real Valladolid, 18/1), Abada (Celtic Glasgow, 3/0), Podgoreanu (Spezia Calcio, 1/0)

Fraglich: Leidner (Hapoel Tel Aviv, 0 – Bauchmuskelverletzung)

Es fehlen: Golasa, Glazer (beide angeschlagen), Kinda (Oberschenkelverletzung), Harush (Schulterverletzung), Lavi (Beinverletzung), Abu Hanna (Knieverletzung), Taha (Kreuzbandriss)

Ebenfalls am Freitag: Republik Moldau – Schottland (Chisinau, 18.00 Uhr MEZ), Dänemark – Färöer (Kopenhagen, 20.45 Uhr)