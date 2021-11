"Bitte trotzdem testen" gilt für "Ein Freitag" im Parkhouse in Graz. Foto: ALEXANDER DANNER

FREITAG, 12.11.2021



Momentan tanzen wir alle noch auf unbestimmte Zeit. Momentan gilt weiterhin, genesen oder geimpft musst du sein, um am (Nacht-) Leben teilzunehmen. Viele Veranstaltende wünschen sich von ihren Gästen jedoch einen zusätzlichen PCR-Test zum Tanzen, damit wir das auch im kalten Winter noch dürfen. "Bitte trotzdem testen" gilt für "Ein Freitag" im Parkhouse in Graz. Zahlt sich für industriellen Techno vom DJ-DuoPech & Schwefel oder Elektro-Platten der DJ Grace Schella aus. "Alles geht, nichts muss." So heißt es bei der Gratisveranstaltung im Rhiz in Wien: Urlaub in Jazzolo, wo zum Beispiel DJ Peletronic für "Afrobeat, Jazz, Hip-Hop oder Habibi Sound" sorgt. Habibi Sound war so auch noch nicht zu hören…

Im Solaris in Linz sind DJ Hybris und Konzept Dora mit gebrochenen Beats, viel Bass und Techno am Pult. In der Kapu Linz hat das Event "Kiefern" seinen Auftakt und liefert Acid und Harttechno mit der Wiener Gerüstbau-Crew und DJ David Krieger bei 2G. "Zutritt nur mit 2G+PCR!!!" ist als Überschrift im Malefiz Event in Wien zu lesen. Dieses queere Event feiert zusammen mit seiner "Schwester" der Sisters-Reihe im Fluc. Alles, das nach 90er-House, Vogue, Soul, Afro-Latin und Expression klingt, legt DJ Rumi Von Baires auf. Er ist Teil der Reihe "A Party called Jack" und in Innsbruck zu Gast.

Als Unterstützung des Produzenten Asquith, der mit UK-Breakbeat und Techno-Sets ein Gefühl von Rave in den Dachsbau holt. Rumi weist auf Instagram darauf hin, dass sich Gäste zusätzlich zu 2G testen lassen sollen. Top! Aufgrund einiger Impfdurchbrüche in der Nachtwirtschaft ist der Eintritt ab Freitag im Werk in Wien nur mit Test erlaubt.

SAMSTAG, 13.11.2021



Voyces from Beyond ist ein Tanz- & DJ-Duo aus Innsbruck, das House-Musik präsentiert. Hippe Stimmen und klatschende Rhythmen, die zum Feiern einladen. Auch hier ist Rumi Von Baires am Line-up, diesmal in der Arche Ahoi. DJ Aussault!!! Eine Legende des Ghetto-Techno kommt zum Kollektiv Funkroom in die Fluc Wanne. Ghetto heißt: "Ass and titties" als Refrain einer 2-Step- oder Footwork-Nummer. Also jener Musik, die den Po wiederholt in Richtung Boden drückt. Braucht man manchmal, oder? (Nadine Cobbina, 12.11.2021)