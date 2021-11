Foto: Wilhelm Luggin

Füssen – Nach dem überraschenden Erfolg gegen den klaren Favoriten und Gastgeber Deutschland dürfen Österreichs Eishockey-Frauen von der erstmaligen Olympia-Teilnahme träumen. Zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Füssen setzte sich Rot-Weiß-Rot am Donnerstag 3:0 durch und darf nun mit breiter Brust ins nächste Spiel gegen Dänemark am Samstag (15.30, ORF Sport+) gehen. Zum Abschluss wartet am Sonntag Italien (15.30, ORF Sport+). Nur der Gruppenerste löst ein Ticket für die Spiele in Peking im Februar 2022.

Theresa Schafzahl (19.) legte für die stark spielenden Österreicherinnen vor, Janine Weber (35./SH, 55.) machte im Mittel- und Schlussdrittel den Coup gegen die A-Nation (Nummer acht der Weltrangliste) perfekt.

Die ÖEHV-Frauen waren von Teamchef Jari Risku glänzend eingestellt, mit einem souverän ungesetzten Defensivkonzept ließen sie die Gastgeberinnen nur selten gefährlich werden. Sie verteidigten aggressiv, waren bei den Vorstößen brandgefährlich und bei den Treffern abgezockt. Während die Deutschen nur zwei Zweiminutenstrafen kassierten, mussten die Österreicherinnen gleich acht derartige Unterzahlphasen hinnehmen, überstanden aber allesamt unbeschadet.

Auf die Österreicherinnen (Nummer 14) kommen nun mit Dänemark (12) und Italien (17) zwei Teams zu, die von der Qualität auf Augenhöhe einzuschätzen sind. (APA, honz, 11.11.2021)