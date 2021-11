Kein Erfolgserlebnis für Zlatan Ibrahimovic und seine schwedischen Kollegen. Foto: AFP/VANO SHLAMOV

Batumi – Schweden hat im Kampf um den Gruppe-B-Sieg in der Fußball-WM-Qualifikation einen großen Rückschlag hinnehmen müssen. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic und Co. kassierten am Donnerstag in Batumi gegen Georgien eine 0:2-Niederlage, mit der das Fixticket für die Endrunde schwieriger zu erreichen sein wird. Spanien hatte die Möglichkeit, in der Folge mit einem Sieg in Griechenland um einen Punkt vorbeizuziehen. Zum Abschluss treffen die beiden Topteams am Sonntag noch aufeinander.

Während Ibrahimovic ohne Torerfolg blieb, brillierte der 20-jährige Georgier Khvicha Kvaratskhelia von Rubin Kasan mit einem Doppelpack (61., 77.) und seinen Teamtreffern Nummer vier und fünf im erst elften Länderspiel.

In der Gruppe H untermauerte Russland die Führung mit einem 6:0-Kantersieg gegen Zypern. Kroatien hatte in der Folge noch die Möglichkeit, mit einem Pflichtsieg auf Malta bis auf zwei Zähler an die Spitzenposition heranzurücken und sich damit ein "Finale" am Sonntag vor eigenem Publikum zu erkämpfen. (APA, 11.11.2021)

Gruppe A – 9. Runde:

Aserbaidschan – Luxemburg 1:3 (0:0) Tore: Salahli (82.) bzw. Rodrigues (67., 91.), S. Thill (78.). Rote Karte: Mutallimov (21./Aserbaidschan)

Irland – Portugal 20.45

Gruppe B – 9. Runde:

Georgien – Schweden 2:0 (0:0) Tore: Kvaratskhelia (61., 77.)

Griechenland – Spanien 20.45

Gruppe H – 9. Runde:

Russland – Zypern 6:0 (1:0) Tore: Erochin (4., 87.), Smolow (55.), Mostowoj (56.), Sutormin (62.), Sabolotnij (82.)

Malta – Kroatien 20.45

Slowakei – Slowenien 20.45

Gruppe J – 9. Runde:

Armenien – Nordmazedonien 0:5 (0:2) Tore: Trajkovski (22.), Bardi (36., 67./Elfmeter, 90./Elfmeter), Ristovski (79.)

Deutschland – Liechtenstein 20.45

Rumänien – Island 20.45