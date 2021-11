[Coronavirus-Livebericht] Österreich wird für Deutschland Hochrisikogebiet, Ampelkommission will Einschränkungen für Ungeimpfte

[Corona] Internist Staudinger darüber, was ein Intensivbett zu einem solchen macht und warum es eigentlich keine leeren gibt

[Maßnahmen] Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich ab Montag, Salzburg zieht nicht mit

[Einserkastl] Schallenbergs Ausreden



[Asyl] Österreich glaubt geflüchtetem Marokkaner politischen Aktivismus nicht

[Libyen] Internationale Libyen-Konferenz beginnt in Paris

[Wirtschaft] Dritte Runde gescheitert: Ringen um neue Gehälter im Handel wird zur Zerreißprobe

[Sterbeverfügungsgesetz] Experten zweifeln an Eignung des Medikaments für assistierten Suizid

[Karriere] Diese Sprachen werden in Zukunft am nützlichsten sein

[Serie: Geradegerückt] Pocahontas: Kolonialismus fürs Kinderzimmer

[Rondo Exklusiv] Sammler Christian Skrein: "In meinem Haus hängt kein einziges Foto"

[Wetter] Weiterhin bleibt es in den Niederungen großteils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Im Bergland scheint allerdings weiterhin die Sonne weitgehend ungestört. Auch in Tirol, Salzburg und Oberkärnten lösen sich Frühnebelfelder oft auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel oder Sonne 4 bis 12 Grad, in sonnigen Mittelgebirgslagen bis zu 15 Grad.

[Zum Tag] 1859: Jules Léotard führt im Pariser Cirque Napoléon als erster Mensch einen Salto vom Trapez vor. Der Luftseilakt Fliegendes Trapez ist geboren.