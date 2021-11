Was fanden Sie am Film gut, was hat Sie gestört? Stimmen Sie ab, und diskutieren Sie im Forum!

Wie fanden Sie den Sportfilm? Foto: epo/Samsara/Christoph Thanhoffer

Wer am 5. Februar 1976 live am Pistenrand oder vor dem Fernseher dabei war, hat es nie wieder vergessen, wer damals noch nicht geboren war, dem erzählten es Eltern und Großeltern. Es geht natürlich um das Abfahrtsrennen bei den Olympischen Spielen in Innsbruck, aus dem Franz Klammer siegreich hervorging. Nun wurde das Geschehen in Filmform gegossen. Andreas Schmied führte Regie, Newcomer Julian Waldner übernahm die Hauptrolle. Aufwendig im vergangenen Winter um fünf Millionen Euro produziert, ist der Film die teuerste österreichische Produktion aller Zeiten.

Das sagen die Kritiker

In der Ö1-Kritik heißt es, dass "ein Hauch weniger Pathos und dafür etwas mehr Punk nicht geschadet hätte. Dennoch: ein Film einnehmend wie sein Protagonist und schnittig wie ein gelungener Carving-Schwung." "Gefällig erzählt, sympathisch besetzt und doch mit einiger Rasanz umgesetzt", meint die "Wiener Zeitung". Mangelnde Ecken und Kanten verortet die "Presse": "Ein durch und durch sauberes Idol, der bravste Frauenschwarm der Skikurs-Party: Das passt zum Mythos von Klammer, der die Filmproduktion nicht nur abgesegnet, sondern auch beratend begleitet hat – was ihn als Filmfigur aber nicht unbedingt interessanter macht."

Und im STANDARD heißt es: "Stilistisch ist der Film als Retro-Fahrt in die 1970er-Jahre entworfen, die Ausstattung ist besonders stimmig, das Licht schon ein wenig zu Österreich-Werbung-tauglich, farblich allzu oft ins Buttrige neigend. Klammers Familie könnte in den ersten Szenen des Films auch einem Heidi-Film entsprungen sein. Auch wenn musikalische Montagen mitunter rebellischen Zeitgeist aufkommen lassen, gibt es in 'Klammer' nichts, was sich dem kleinsten patriotischen Nenner widersetzt. Klammers Triumph gerinnt zum kitschigen Emblem des nationalen Zusammenhalts. Als idealisierend-sentimentales Österreichbild kann man weit entfernt von den politischen Tumulten der Gegenwart in der Vergangenheit schwelgen."

