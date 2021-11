Turkish Airlines war in die Kritik geraten, nachdem Medien berichtet hatten, dass die Türkei mit Hilfe der Fluggesellschaft Migranten gezielt nach Belarus einfliege. (Bild: Flüchtlinge an der Grenze zu Polen) Foto: Ramil Nasibulin via www.imago-images.de

Im Flüchtlingsstreit an der EU-Außengrenze zu Polen untersagt nun die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia Bürgern bestimmter Länder den Kauf von Flugtickets nach Belarus. Auf Ersuchen der türkischen Behörden werde Belavia ab sofort Bürgerinnen und Bürger aus Syrien, dem Irak und dem Jemen nicht mehr einfliegen lassen, teilte die Airline am Freitag mit. Zuvor verkündete bereits die Turkish Airlines, dass sie keine Menschen aus diesen drei Ländern mehr mitnehmen werde.

Der Grund dafür: Die EU hatte zuvor Sanktionen gegen Airlines angedroht, die Migranten mit der Absicht der illegalen Anreise in die EU nach Belarus befördern. An der polnisch-belarussischen Grenze sollen sich nach Angaben des Irak aktuell 8000 Flüchtlinge aus den dortigen Kurdengebieten aufhalten.

Aus für One-Way-Tickets

Nach Angaben eines EU-Beamten sollen auch keine One-Way-Tickets mehr für Flüge aus der Türkei nach Minsk verkauft werden. Belavia werde zudem auch nicht mehr das Middle-East-Netzwerk von Turkish Airlines nutzen können, um Reisende über Istanbul nach Minsk zu fliegen, hieß es.

Die Fluggesellschaft war in die Kritik geraten, nachdem Medien berichtet hatten, dass die Türkei mit Hilfe von Turkish Airlines Migranten gezielt nach Belarus einfliege. Die polnische Regierung und die EU werfen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, die Migranten ins Land bringen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Turkish Airlines hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Fluggesellschaft hätten allerdings nun EU-Sanktionen gedroht, wenn sie sich nicht am Vorgehen gegen illegale Migration beteiligt hätte. So hätten ihr beispielsweise Flüge in die EU verboten werden können.

Bilaterale Vereinbarung

Die jetzt getroffenen Maßnahmen seien von den türkischen Behörden mit einem Team von EU-Ratspräsident Charles Michel vereinbart worden, hieß es in Brüssel.

Die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia informierte auf ihrer Internetseite ebenfalls darüber, dass Staatsbürger aus den drei Ländern gemäß einer Entscheidung der türkischen Behörden nicht mehr an Bord ihrer Maschinen dürften. Passagiere, die von dem Verbot betroffen seien, könnten ihre Tickets an der Verkaufsstelle zurückgeben und das Geld erstattet bekommen. (APA, red, 12.11.2021)