Ein Ticket "around the world" also, geleitet von der Neugierde auf auserkorene Städte, sie in Augenschein zu nehmen und zu erkunden. Alle Fotos entstanden im Moment – zumeist per pedes, auf unbekannten Pfaden, Um- und Irrwegen, allein dem Erfahren und Erinnern gewidmet –, ohne übergeordnetes Konzept. Es war eine Reise von Stadt zu Stadt.

Erste Station: Luang Prabang in Laos im Februar 2019. (Kathrin Feichtinger, 16.11.2021)

Foto: Kathrin Feichtinger

