1. Fesch'markt Wien #23

Foto: Fesch’markt | Christa Gaigg

Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle kehrt am Wochenende mit rund 250 Ausstellern in die Ottakringer Brauerei zurück. Start-ups und Kleinproduzenten aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kunst, Kosmetik, Möbel, Food und Drinks präsentieren ihre Produkte.

Fesch'markt Wien #23

12.–14. November

Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Tagesticket: 5 Euro

www.feschmarkt.info

2. Neues "Haus des Sehens" von sehen!wutscher in Wien

Foto: sehen!wutscher

Der steirische Optiker hat in der Wiener Mariahilfer Straße mit dem "Haus des Sehens" das größte Optikgeschäft Österreichs eröffnet. Auf mehr als 1.000 Quadratmetern finden sich in der Flagship-Boutique Luxusmarken bis hin zu heimischen Brillenlabels.

sehen!wutscher

Mariahilfer Straße 76, 1070 Wien

wutscher.com

3. Eröffnung des Leica-Flagshipstores mit Vernissage

Die erste Ausstellung im neuen Leica-Store ist von Steve McCurry. Foto: Steve McCurry / courtesy of the Ernst Leitz Museum, Wetzlar 2021

Am 18. November eröffnet der neue Flagshipstore von Kamerahersteller Leica in der Seilergasse in Wien. In der Galerie im ersten Stock können künftig kostenlos Fotografie-Ausstellungen besichtigt werden. Im Rahmen der Eröffnungsfeier findet die Vernissage von "The Eyes of Humanity" des US-amerikanischen Magnum-Fotografen Steve McCurry statt. Seine Bilder werden dort bis 26. März ausgestellt.

Leica Camera Austria

Seilergasse 14, 1010 Wien

leicashop.com

4. Taschenbörse im Charity Pop-up-Store

Foto: Zonta

Der Zonta Club Wien Parkring verkauft Anfang Dezember gemeinsam mit dem Verein Autonome Frauenhäuser hunderte Secondhand-, Marken- und Vintagetaschen in einem Charity Pop-up-Store. Der Reinerlös geht an das Gewaltpräventionsprogramm "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt".

Charity Pop-up-Store "Taschen helfen Frauen"

4.–5. Dezember, 10–16 Uhr

level41 im Boutique Hotel Altstadt Vienna

Kirchengase 41, 1070 Wien

zontawienparkring.org/taschen-helfen-frauen/ (red, 13.11.2021)