Fünf ovale, blecherne Plaketten mit netten Gravuren um 401 Euro. Der Laie sagt: Für einen Schlüsselanhänger ist das ein stolzer Preis und außerdem scheppert das Arrangement ein bisserl zu viel. Die Energetikerin Nicola Wohlgemuth vom Unternehmen Solid Sol sagt: Das ist kein Schlüsselanhänger, sondern ein "Operations-Plaketten-Set".

Während eines Eingriffs stabilisiert das Plaketten-Ensemble "alle Körperfunktionen", sorgt für "optimale Integration und Annahme des Eingriffs (Tubus, Klammern, Spreizer, Elektroden, Blutkonserven, Medikamente, Einbauteile, Schrauben, Nägel etc.)". Aber nicht nur der Patient am Tisch unter den Messern der kalten Apparate- und Schulmedizin profitiert, auch die Teams in den OP-Sälen der Kliniken. Das verspricht die Produktinfo: "Wenn mehrere Menschen zusammen arbeiten sollen (OP, Besprechungen, Überstellungsteam etc.) wirkt die Plakette harmonisierend und abstimmend auf dieses Team." Auf die Blechplaketten aus dem Haus Solid Sol haben die Teams in den OP-Sälen des Landes sicher schon lange gewartet.

So sehen die OP-Plaketten aus Screenshot; https://shop.rostock-essenzen.com/

Eine Energetikerin wirkt bis in ferne Operationssäle hinein

Natürlich gibt es Situationen, da landet man im OP-Saal, ehe man im Solid-Sol-Webshop schmökern und das passende Hilfsmittel ordern kann. In eventu eines Notfalls zieht das Frequenzmedizin-Mastermind Wohlgemuth alle Register ihres Könnens, und das über alle Distanzen hinweg. Wir lesen im Produktinfo: "Natürlich kann ich dieses Plakettenset wie einen 'Energiemantel' für die Zeit Ihres Aufenthaltes um Sie legen – das ist aber nicht kostenlos, sondern wird so wie ein Fern-Imedis verrechnet und gehandhabt." "Imedis" steht für "Intellektuelle Medizin Systeme" und für ein Gerät, das ein wenig so aussieht wie eine Spielekonsole aus den 90er-Jahren. Die Geräte haben es von den Herstellern aus Russland nach Österreich geschafft hat, allerdings noch nicht so recht in den ernsthaften wissenschaftlichen Diskurs. Als Spielverderber sind wir versucht, hier nüchtern festzustellen: Imedis hat mit Medizin genauso viel zu tun wie ein mit Sand vom Strand in Caorle halb gefüllter Joghurtbecher, den wir auf unserem Fensterbrett drapieren mit der Kirsche aus einem Mon Cherie obendrauf. Das ist günstiger als die 91 Euro, die Wohlgemuth für ihre intensiven Imedis-Grüße ans Krankenbett in Rechnung stellt.

Imedis ist wie Radio: Sendungen muss man sich ja auch nicht abholen

Aber wir sind ein Sportsmann und lassen die Expertin Wohgemuth zu Wort kommen. Auf ihrer Webseite räumt Wohlgemuth ein, dass mit Fernheilung von diversen Scharlatanen viel Schindluder getrieben wurde und gutgläubige Patienten abgezockt wurden. Skepsis gegenüber der Funktionsweise von "Imedis" sei verständlich, wenngleich Wohlgemuth uns Laien diese Fernheil-Geräte mit einer schönen Metapher wunderbar erklären kann: "Man geht auch nicht zum Radiosender um sich seine 12-Uhr-Nachrichten abzuholen – das geht ja auch ganz einfach, indem man das Radio zu Hause einschaltet."

Auch eine Ärztin schwört auf das "Intellektuelle Medizin System"

Imedis - ein Spielzeug für gutgläubige Kunden von Anbietern mit einem gesunden Gespür für gute Geschäfte mit Kranken. Das Gewerbe des Energetikers lässt dafür offenbar Schlupflöcher. Dass Ärzte damit etwas zu tun haben, das können und wollen wir uns nicht vorstellen. Immerhin: Es sind nur drei Ärztinnen, die Wohlgemuth auf ihrer Webseite als Kooperationspartner listet. Keine der drei Medizinerinnen reagiert auf die Anfrage der Stiftung Gurutest nach einem Statement. Die Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie Ulrike Weiner bricht aber auf ihrer Webseite ein Lanze für Imedis. Die "Multiresonanztherapie" sei geeignet bei Depressionen, Infektionen, Vergiftungen, Allergien, erhöhtem Blutdruck, als begleitende Krebstherapie und bei vielem mehr.

Diagnose und Heilung - alles in einem Gerät verpackt

Das Schöne an Imedis: Die Geräte diagnostizieren nicht nur Krankheiten und Mängel solide, im Inversmodus brummen sie uns die jeweils nötigen, heilenden Frequenzen zurück in unseren maroden Leib. Imedis "ermöglicht eine Beurteilung des energetischen Zustandes des Meridiansystems sowie des Vegetativen Nervensystems. Mit einer auf die verschiedenen Messergebnisse individuell abgestimmten Bio- bzw. Multiresonanztherapie können im Anschluss an die verschiedenen Messungen die festgestellten Regulationsstörungen des Körpers behandelt werden." Man muss sehr weit nach unten scrollen auf der Webseite der Ärztin, um zu lesen: "Imedis-Therapien werden schulmedizinisch nicht anerkannt." Mit diesem Disclaimer ist die Ärztin fein aus dem Schneider, scheint es zunächst. Die Ärztekammer teilt mir mit, dass sich der Disziplinarrat der Kammer eingehend mit der Sache und den "Behandlungen" befassen wird, die eine Energetikerin und eine Ärztin im Portfolio haben.

Zahlreiche Apotheken als Partner von Solid Sol

Ob sich auch die Apothekerkammer mit den Empfehlungen Wohlgemuths auseinandersetzt, das ist noch offen. So manches frequenzmedizinische Mittelchen aus Wohlgemuths Unternehmen Solid Sol wurde und wird auch über Apotheken vertrieben. Darunter auch eine Reihe von Globuli und Essenzen, die suggerieren, gegen Covid-19 zu helfen. Die Apotheke von Kammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr war eine von 26 Apotheken, die auf der Webseite Wohlgemuths als Kooperations-Apotheke angeführt wurden. Nach einer Anfrage an die Apotheken verschwanden die Referenzen von der Webseite. Die Ärztekammer fordert eine Distanzierung der Apothekerkammer von derlei "Hexenprodukten" zu "Mondpreisen."

Post scriptum: Ein aktueller "Am Schauplatz" mit dem Titel "Die Corona Gurus" (Donnerstag, 25. November, 21.05 Uhr, ORF 2) widmet sich allerlei Akteuren im Graubereich von Humbug und Scharlatanerie. Unsere Expertin Wohlgemuth wird darin zu Wort kommen, aber vermutlich auch manch anderer Guru, mit dem der treue Lesern der "Stiftung Gurutest" schon bekannt gemacht wurde. (Christian Kreil, 24.11.2021)

Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".