Im Innenhof der Wiener Edel-Pizzeria Regina Margherita hat die Champagner-Marke Moët & Chandon ihr Winter Chalet aufgeschlagen. Das Motto dort lautet "Toast for a Cause" – denn von jedem verkauften Glas Champagner ein Euro und von jeder verkauften Flasche sechs Euro an den Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel. Zum Wohl!

Foto: Moët&Chandon

Moët & Chandon Winter Chalet, Wallnerstraße 4, 1010 Wien, bis 27.2.2022, Mo-Fr von 16 bis 22 Uhr Sa-So von 13 bis 22 Uhr





Vorweihnachtliches Familienprogramm

Vorfreude ist die schönste Freude! Doch Familien, die es gar nicht mehr aushalten, können sich schon vor dem ersten Advent in Weihnachtsstimmung versetzen. Das Schloss Augarten in Wien veranstaltet heuer zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt mit umfassendem Programm: Kinder können Kekse backen und die Teller dafür auch gleich selbst bemalen. Die Erwachsenen können Champagner von Pol Roger verkosten. Außerdem gibt‘s kostenlosen Eintritt ins Porzellanmuseum, ein Schaumalen des Augarten-Meistermalers und vieles mehr.

Foto: Augarten

Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten, Obere Augartenstraße 1A, 1020 Wien, Fr, 19. bis Sa, 20.11.2021, 10 bis 18 Uhr





Christkindlmarkt auf der Dachterrasse

Wer große Massen vermeiden möchte aber trotzdem nicht auf den Besuch am Christkindlmarkt verzichten will, dem sei das Ritz Carlton in Wien empfohlen. Auf der Dachterrasse des Luxushotels wurde ein Mini-Weihnachtsdorf aufgebaut. An den Ständen werden hausgemachter Punsch, spezielle Drinks wie "Aged Cinnamon Negroni" oder "Aged Pineapple Rum Old Fashioned", Bauernkrapfen mit Preiselbeermarmelade, Gulaschsuppe oder Käsespätzle angeboten. Den schönen Ausblick über die Stadt gibt’s kostenlos dazu.

Foto: Ritz Carlton

The Ritz-Carlton, Vienna, Schubertring 5-7, 1010 Wien, 18. November bis 26. Dezember 2021, 16:00 bis 22:00 Uhr (Abhängig von den Wetterbedingungen)

(red, 13.11.2021)