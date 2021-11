Lena und Bianca Foto: Manfred Rebhandl

Lena (rechts im Bild und 25 Jahr alt) und Bianca (24) geht es gut. Die beiden Innsbruckerinnen singen mit sieben anderen "Mädels" zusammen in einem Chor, der vor zwei Jahren gecastet wurde und sich MelodiX nennt. Die Sängerinnen sind zwischen 14 und 28 Jahren alt, sitzen auch privat gerne zusammen und haben insgesamt viel Spaß.

Das Casting wurde vom Innsbrucker Jugendland Performing Artcenter im Rahmen der Singers Challange durchgeführt, das Jugendland ist eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit Kreativbereich, in der Lena arbeitet. Nach dem Casting haben sie sich fast jedes Wochenende zur Probe getroffen, mittlerweile haben sie sich ein Standardprogramm erarbeitet und treffen sich ganz routiniert nur noch vor den "Gigs", um das Programm durchzuspielen. Heute eröffnen sie das Krimifest Tirol, bald wird ein neuer Chor gecastet, aber die MelodiX werden weiter auftreten, weil laufend Angebote für Auftritte hereinkommen. "Im Fernsehen waren wir noch nicht", sagt Lena. "Aber auf Radio Osttirol und auf Radio U1."

Bianca ist Kindergartenpädagogin in Ambras, wo die meisten Kinder immer noch "Tante" zu ihr sagen. Ihr Vater ist Journalist und Musiker, als jüngste Tochter hat sie ihre Stimme früh geschult. In ihrer Freizeit geht Bianca gerne wandern, meistens dorthin, wo die Innsbrucker Touristen nicht hingehen: in die Wattener Lizum oder an den Torsee. "Die Nordkette ist zwar cool, aber dort sind viel zu viele Leute", lacht sie, die immer eine Masche im Haar trägt. Gerade werden neue extra für sie designt. (Manfred Rebhandl, 16.11.2021)