Joke van Leeuwen, "Als ich mal". Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. € 13,40 / 96 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim, 2021. Ab 8 Jahren

Kennst du schon Deef? Er ist ein sehr sympathischer Typ, der sagt, was er sich denkt, außer einmal, als er sich etwas nicht zu sagen getraut hat. Sonst ist er schon mutig, springt vom Drei-Meter-Brett, hält ein Referat über Java-Tiger, gründet Clubs.

Das alles und noch so einiges mehr erzählt Deef in Worten und in Bildern in fünfzehn Geschichten über sich selbst. Der Text ist eher groß gedruckt, viele Bilder zeigen besondere witzige Szenen. Die niederländische Künstlerin Joke van Leeuwen hat die Geschichten geschrieben und illustriert. Sie hat die Texte und Bilder genial kombiniert, sodass Deefs Berichte sehr schön zu lesen sind. Einmal hat Deef etwas gemalt, da hat das Männchen, das dabei rausgekommen ist, plötzlich vor ihm gestanden und mit ihm gesprochen. Eine äußerst gute Fantasie hat Deef wohl auch!