Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten, beantwortet am Sonntag auf Puls 4 Fragen zur Impfung. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Viele Menschen in Österreich sind angesichts der Corona-Impfung und den geltenden Corona-Maßnahmen wie 2G verunsichert oder haben offene Fragen. Puls 4 will am Sonntag um 20.15 Uhr mit einer zweistündigen Spezialsendung namens "Der Corona Impfcheck – Alle Antworten auf Ihre Fragen" für Aufklärung sorgen.

Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Fragen per Skype-Live-Gespräch, selbstgemachten Videos (hochzuladen auf puls4.com), E-Mails (an impfung@puls4.com) oder auch in den sozialen Medien an die Puls 4 Accounts zu stellen. Außerdem sind Kamerateams des Privatsenders in Österreich unterwegs und holen Fragen auf der Straße ein. Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen kümmern sich um die Beantwortung.

Zu Gast sind etwa Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten, die Gynäkologin Petra Kohlberger oder Digitalexpertin Ingrid Brodnig. Puls 24-Chefreporterin Manuela Raidl und Puls 4-Moderator Max Mayerhofer führen durch die Sendung. (APA, 12.11.2021)