Für Fernseher: Goldeneye-Bond, die Zombie-Persiflage Shaun of the Dead und IRY-Biometrie zur Partnersuche

Streaming

VIERTEILIGE DOKUSERIE

Always Jane Jane Noury ist ein transsexueller Teenager im ländlichen New Jersey. Regisseur Jonathan C. Hyde hat das Mädchen und seine Familie bei allen Konflikten durch die Zeit der Geschlechtsanpassung begleitet. Amazon

ARZT UND PATIENT

Der Therapeut von nebenan Unternehmer Martin Markowitz (Will Ferrell) hat eine sehr seltsame Beziehung zu seinem Therapeuten Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd), der sogar in das Haus seines Patienten einzieht. Es geht um Manipulation, Macht und Ausbeutung. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Apple TV

COMEDY

Your Life Is a Joke Comedian Oliver Polak verbringt jeweils einen Tag mit Kollegen wie Schauspieler Christian Ulmen, Rapperin Nura oder Jennifer Weist in deren Heimatstädten. Danach werden sie und ihr Leben auf der Livebühne von Polak gegrillt. Netflix

Gib’s ihnen, aber richtig: Komiker Oliver Polak (rechts im Bild) verbringt einen Tag mit Kollegen wie Christian Ulmen (links), um ihnen am Ende des Tages zu zeigen, dass ihr Leben ein Witz ist. "Your Life Is a Joke", zu sehen auf Netflix.

Fernsehen

7.30 ALLE DA?

Servus Kasperl Kasperl und Buffi finden ein Zauberbuch. Kasperl ist sicher, dass der Tintifax dahintersteckt. Bis 7.55, ORF 1

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Ohne PCR-Nachweis der Covid-Erkrankung keine Eintragung in grünen Pass / Mehr Pflegegeld für Fünfjährigen mit Autismus-Spektrum-Störung / Entschädigung für misslungene Operation im Privatspital? Bis 18.57, ORF 2

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond – Goldeneye (USA 1995, Martin Campbell) James Bond (Pierce Brosnan) mischt die feine britische Gesellschaft auf, damals noch als hoffnungsvoller Erbe einer großen Tradition. Dabei hilft Computer expertin Natalya Fyodorovna Simonova

(Izabella Scorupco). Bis 22.55, Vox

22.20 ERDBEER-CORNETTO

Shaun of the Dead (GB 2004, Edgar Wright) Nach der Sauftour ähneln Shaun (Simon Pegg) und Ed (Nick Frost) den Gestalten auf Londons Straßen, die sich als Zombies entpuppen. Der Ausweg ins Stamm-Pub ist mit Untoten gepflastert, die Persiflage Teil eins der "Cornetto-Trilogie". Bis 0.20, Puls 4

22.45 BEZIEHUNGSFRAGEN

IRY (Ö 2018, Maurice Miller, Anna Niebert) Durch die Erfassung biometrischer Daten lässt sich der perfekte Seelenverwandte feststellen, mit der IRY-App kann man ihn auch finden. Der Kurzfilm erzählt die Geschichte eines jungen Paares, dessen Beziehung auf die Probe gestellt wird. Bis 23.30, 3sat

(Astrid Ebenführer, 13.11.2021)