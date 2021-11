In der ORF-Pressestunde: Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres – Sonntagsdoku: Speer Goes to Hollywood

Foto: Arte / MGM

10.50 BUSTER KEATON

Der General (The General, USA 1926, Buster Keaton) Buster Keaton verfolgt in der Bürgerkriegszeit die entführte Lokomotive The General und seine mitentführte Braut. Das so poetische wie präzis inszenierte Meisterwerk zeigt den großen amerikanischen Filmkomiker im Zenit und reizt heute noch zu Spontanapplaus. Bis 12.05, 3sat

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Thomas Szekeres Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer stellt sich Fragen von Christian Rainer (Profil) und Gaby Konrad (ORF). Bis 11.58, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oliver Ressler: Klimawandel-Filme Soziale und Umweltbewegungen stehen im Fokus der Filme von Oliver Ressler, der auch im Gespräch mit Lukas Mauerer zu erleben ist. Bis 21.25, Okto

20.15 COVID

Spezial: Der Corona-Impfcheck Infektiologe Christoph Wenisch, Autorin Ingrid Brodnig und Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Impfabteilung im Gesundheitsministerium, beantworten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Impfung. Manuela Raidl moderiert. Bis 22.20, Puls 4

20.15 HITCHCOCK

Der unsichtbare Dritte (North by Northwest, USA 1959, Alfred Hitchcock) Der ahnungslose New Yorker Werbefachmann Roger Thornhill (Cary Grant) wird aufgrund einer Verwechslung von Polizei wie Spionen quer durchs Land gejagt. "Den Sinn für das Absurde praktiziere ich wie eine Religion", gab Regisseur Alfred Hitchcock zu Protokoll. Ein Porträt des Hauptdarstellers mit dem Titel Cary Grant – Der smarte Gentleman aus Hollywood gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.25, Arte

Flüchtet vor einem Insektenvernichtungsflugzeug ins Maisfeld: Cary Grant in Alfred Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte / MGM

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Bei Katrin Prähauser diskutieren Andrea Schurian (Die Presse), Philosoph Norbert Bolz, Michael Jungwirth (Kleine Zeitung) und PR-Berater Heimo Lepuschitz. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Von Lockdown bis Impfpflicht –Wie brechen wir die 4. Welle? Bei Claudia Reiterer diskutieren SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat, Hellmut Samonigg, Rektor der MedUni Graz, die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer und Komplexitätsforscher Peter Klimek. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Speer Goes to Hollywood (ISR/A/D 2020, Vanessa Lapa) Albert Speer war einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers, entging aber bei den Nürnberger Prozessen nicht nur der Todesstrafe, sondern wollte 1971 sogar an einem Hollywoodfilm über sein Leben mitwirken. Vanessa Lapa hält in ihrem Dokumentarfilm Speers Versuch der biografischen Reinwaschung Archivmaterial entgegen. Bis 0.40, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Der Maler Willi Sitte – Ein Leben zwischen Kunst und Politik Porträt des widersprüchlichen Malers, der als einer der namhaftesten Künstler der DDR galt. Bis 0.15, Arte

(Karl Gedlicka, 13.11.2021)