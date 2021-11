Unsere Erde wird jeden Tag ein bisschen wärmer. Und so steuern wir Schritt für Schritt auf eine echte Katastrophe zu. Was jetzt geschehen muss und wer den Kampf gegen den Klimawandel verzögert, darüber rede ich heute mit meinen Kollegen Philip Pramer und Aloysius Widmann. Sie berichten für den Standard von der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow. (red, 12.11.2021)

