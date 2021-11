Podcast Ist das System Kurz am Ende?

In den ersten vier Episoden unseres Podcasts "Inside Austria" haben wir rekonstruiert, wie Sebastian Kurz mit mutmaßlich unlauteren Mitteln Bundeskanzler wurde. Wie diese Geschichte weitergeht und wie Kurz zusammen mit den Rechtsauslegern der FPÖ immer tiefer in die Korruptionsaffäre schlittert, das erzählen wir in den nächsten Folgen.

Heute aber springen wir für einen Zwischenstand in die Gegenwart. Denn seit Sebastian Kurz' Rückzug aus dem Kanzleramt ist einiges passiert. Wir sprechen mit Fabian Schmid vom STANDARD darüber, wie das türkise System gerade ums Überleben kämpft, wieso Kurz' engste Freunde jetzt zu Feinden werden könnten und ob Kurz nun am Ende seiner Karriere steht oder schon an seinem Comeback arbeitet. (red, 13.11.2021)