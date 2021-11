Ab Sonntag müssen deutsche Gäste nach der Rückreise in ihr Heimatland in Quarantäne, sofern sie gegen Corona nicht geimpft oder genesen sind. Das gilt auch für Kinder

Kontrollen am Walserberg: Wer aus Österreich kommend in Deutschland einreist und keinen Impf- oder Genesungsnachweis vorweisen kann, muss ab Sonntag zehn Tage in Quarantäne. Foto: imago

Zweimal schon war eine Reisewarnung für Österreich erwartet worden, zweimal kam das Land noch davon. Doch nun hat die deutsche Regierung Ernst gemacht und Österreich aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz, ebenso wie Tschechien und Ungarn, auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt.

Die Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) spricht im Zusammenhang mit der Reisewarnung von einer "atmosphärischen Katastrophe". Gerade Tourismus habe viel mit Psychologie zu tun, auch Stimmungsfaktoren spielten bei der Entscheidung für oder wider ein Urlaubsgebiet eine wichtige Rolle. Die gute Stimmung sei durch die Einstufung ganz Österreichs als Hochrisikogebiet weg. Und selbst Geimpfte seien jetzt wieder verunsichert.

Freitesten frühestens am fünften Tag

Welche Konsequenzen hat das nun für deutsche Gäste, die in Österreich Urlaub machen wollen? Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ab Sonntag nach der Einreise in Deutschland für zehn Tage in Quarantäne. Freitesten kann man sich frühestens am fünften Tag. Für Kinder unter zwölf Jahren, die nicht genesen oder geimpft sind, endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen. Der Urlaub in Österreich wird also für jene Deutschen unattraktiv, die sich bisher nicht infiziert und auch keine Impfung haben.

Angst vor Stornowelle

Für Genesene und Geimpfte gilt bei der Einreise nach Deutschland: Sie müssen sich schon zuvor verpflichtend digital anmelden (www.einreiseanmeldung.de) und ihr Impf- oder Genesungszertifikat hochladen. Bei der Einreise ist die Bestätigung der Anmeldung mitzuführen. Touristiker befürchten nun eine Stornowelle und haben bereits begonnen, vorsorglich um staatliche Hilfen anzusuchen. Vor einem Jahr hat Deutschland Österreich schon einmal auf die rote Liste gesetzt. Dort ist die Alpenrepublik dann bis Juni geblieben. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) versicherte, alles zu tun, "damit Österreich so rasch wie möglich wieder von der Liste der Hochrisikostaaten gestrichen wird".

Rekordinfektionszahlen auch in Deutschland

Die Zahlen sind auch in Deutschland nicht gerade niedrig. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut am Freitag 48.640 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 263,7 den fünften Höchstwert in Folge. (Birgit Baumann aus Berlin, Günther Strobl, 13.11.2021)