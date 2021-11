Was so eine Pandemie alles hervorbringt:

Gesundheitsminister Wolfgang

Mückstein will eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal einführen. Foto: imago images/NurPhoto

Jetzt kann man net amal mehr einen kleinen Witz über Virologen und andere solchene Wissenschafts-Eierköpfe machen, ohne dass man geschimpft wird, beschwerte sich Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer jun. am nächsten Tag. Da ist man gewohnt, so jovial vor sich hin zu plaudern, irgend was zu eröffnen, Blaskapellen zu dirigieren und ein Schnapserl serviert zu bekommen, auf Wien zu schimpfen – und dann kommt so eine blöde Pandemie daher und bringt das ganze Landesvater-Getue durcheinander.

Im Jahr zwei der Pandemie will jetzt der Gesundheitsminister Mückstein eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal einführen, also für alle, nicht nur für Neueingestellte. Diese humorlosen Deutschen diskutieren das jetzt auch: unter dem Titel "Körperverletzung mit Todesfolge wird mit Gefängnis bestraft" (Süddeutsche) – wenn ein ungeimpfter Pfleger ein paar im Altenheim ansteckt. Wie es überhaupt noch ungeimpftes Gesundheitspersonal (oder Lehrerinnen und Lehrer) geben kann, ist ein Rätsel.

Sind die Österreicher wissenschaftsfeindlich? Eher schon, sagt eine Umfrage. Ohne sich jetzt auf tiefenpsychologische, kulturhistorische oder soziologische Erklärungsversuche einzulassen – irgend was ist da ganz offensichtlich nicht in Ordnung. Ist die Wissenschaftsfeindlichkeit ein Aspekt der eindeutig vorhandenen Intellektfeindlichkeit? (Hans Rauscher, 12.11.2021)