Corona

Krise in der Regierung: Stimmungstief im Corona-Hoch

Während sich die Situation in den Spitälern weiter zuspitzt, hat die Stimmung innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung einen Tiefpunkt erreicht. Das Gesundheitsministerium will neue Maßnahmen auch für Immunisierte, das Kanzleramt fokussiert sich weiterhin auf Ungeimpfte. Am Mittwoch wird evaluiert