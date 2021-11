Viele Migranten sitzen fest, der Großteil will weiter nach Deutschland

Geschätzte 2000 Flüchtlinge befinden sich aktuell im belarussischen Grenzgebiet zu Polen. Foto: EPA

Bialystok/Grodno/Vilnius – Der autoritäre belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat humanitäre Hilfe vor allem für die Kinder der im Grenzgebiet zu Polen gestrandeten Migranten angeordnet. Es sollten etwa Essenszelte aufgestellt werden, hieß es. Lukaschenko steht allerdings in der Kritik, die Menschen überhaupt erst in diese miserable Lage gebracht zu haben. Die EU wirft ihm vor, gezielt Migranten aus Krisengebieten einschleusen zu lassen und sie dann in Richtung EU-Außengrenze zu drängen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt harren Tausende seit mehreren Tagen in provisorischen Camps im Wald aus. Samstagfrüh versammelten sich laut Angaben der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta mehrere Dutzend Menschen direkt am geschlossenen Grenzübergang Kuznica und riefen "Deutschland, Deutschland!". Viele der Migranten hoffen auf ein Leben in Deutschland. (APA, 13.11.2021)