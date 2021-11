Alexander Owetschkin (r.) erreicht den nächsten Meilenstein in seiner unglaubliche Eishockey-Karriere. Foto: AFP

Columbus (Ohio) – Alexander Owetschkin von den Washington Capitals hat sich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gesichert. Der 36-jährige Russe erzielte beim 4:3 gegen die Columbus Blue Jackets den 742. Treffer seiner Karriere. Damit zog er an Brett Hull vorbei auf Platz vier der ewigen Torjägerliste der besten Eishockey-Liga der Welt. Nur Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und Wayne Gretzky (894) liegen noch vor ihm.

Nach zehn Siegen in zwölf Matches setzte es für die Edmonton Oilers nun wieder eine Niederlage. Trotz zweier Treffer des deutschen Stars Leon Draisaitl unterlagen die Oilers bei den Buffalo Sabres mit 2:3.

Deutschlands Sportler des Jahres steht nun bereits bei je 14 Treffern und Vorlagen nach 13 Saisonspielen. Der wertvollste Spieler und Topscorer von 2020 ist noch nie so gut in eine NHL-Saison gestartet. Edmonton war ebenfalls nur in der goldenen Gretzky-Ära in den 1980er Jahren ein so guter Saisonstart gelungen wie in dieser. Die Oilers führen die Pacific Division mit zehn Siegen nach wie vor an. (APA, 13.11.2021)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 3:4, Chicago Blackhawks – Arizona Coyotes 2:1, Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 1:2, Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 3:2, Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 2:1 n.V.