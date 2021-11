Der BSOD ist wieder blau. Grafik: Microsoft

Wer unter Windows einen blauen Bildschirm sieht, der weiß, er hat ein Problem. Seit Jahrzehnten werden mit diese Farbe unwiederbringliche Systemabstürze gekennzeichnet. Der "Blue Screen of Death" wir also immer dann angezeigt, wenn außer einem Neustart nichts mehr hilft.

Schwarz

Mit Windows 11 ließ sich Microsoft aber zu einem Redesign hinreißen. Statt blau ist in der neuen Generation des Betriebssystem der entsprechende Bildschirm nun in einem dezenten Schwarz gehalten. Diese Änderung hatte zwar den Vorteil, dass die bekannte Abkürzung BSoD nicht angepasst werden musste, immerhin geht sie auch mit einem "Black Screen of Death" auf. Und doch scheint das nicht allerorten gut angekommen zu sein.

Mit einem aktuellen Bugfix-Update nimmt Microsoft diese optische Änderung jetzt zurück. Statt Schwarz ist der Absturzbildschirm also wieder Blau, wie Arstechnica vermeldet.

Neue Version

Das Update mit der Version 22000.346 behebt parallel dazu noch einige andere Fehler in Window 11. Dazu gehören Darstellungsprobleme mit dem neuen Taskbar und dem zugehörigen Startmenü. Auch Bugs bei der Einstellung der Lautstärke via Bluetooth Audio sowie bei der Ausführung von 32-Bit-Programmen sollen behoben worden sein. Und wie es sich für so ziemlich jedes Windows-Update der jüngeren Vergangenheit gehört, versucht sich Microsoft auch wieder an der Bereinigung von diversen Druckerproblemen.

Derzeit wird die neue Version noch in den Beta- und Release-Preview-Kanälen des Windows-Insider-Programms getestet. Eine Verfügbarkeit für alle Nutzer sollte in den kommenden Tagen oder Wochen folgen – je nachdem wie die Tests verlaufen. (apo, 13.11.2021)