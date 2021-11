Den heutigen Corona-Livebericht finden Sie hier

[Corona] Lockdown für Ungeimpfte: Welche Ausnahmen für die Ausgangsbeschränkung gelten

Pflegeleiterin Intensivstation: "Meine Mitarbeiter fühlen sich oft allein gelassen von Politik und der Bevölkerung"

[International] Polnischer Soldat an Grenze zu Belarus versehentlich getötet

[Inland] KPÖ-geführte Linkskoalition stellt ihr "Programm für Graz" vor

Dieses Gutachten soll das Comeback von Sebastian Kurz vorbereiten



[Wirtschaft] China, EU, USA und Indien ringen bei Klimakonferenz um Kohleausstieg

Tiroler Tourismus bangt wegen deutscher Kinder-Quarantäne um Wintersaison



[Sport] Paul Gludovatz im Alter von 75 Jahren gestorben

Formel 1: Hamilton im Brasilien-Qualifying disqualifiziert

[Wetter] Der Himmel zeigt sich grau in grau. Im Süden und Westen kann es zeitweise sogar regnen. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1300 und 2000m Seehöhe. Am Nachmittag lockern die Wolken im Westen und entlang der Alpennordseite auf und die Sonne lässt sich teilweise blicken. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, am Nachmittag 3 bis 11 Grad.

[Zum Tag] Heute ist "Internationaler Tag der Zungenbrecher"! In diesem Sinne: Probieren Sie sich doch an diesem Klassiker: Fischers Fritz fischt frische Fische – frische Fische fischt Fischers Fritz.