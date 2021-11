In Glasgow wird beim verlängerten Klimagipfel noch um eine Abschlusserklärung gerungen

Beim Klimagipfel in Glasgow wurde bis zuletzt noch über einzelne Formulierungen gestritten, sagen Delegierte. Foto: Reuters/YVES HERMAN

Eigentlich hätte die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow bereits am Freitagabend zu Ende sein sollen. Bisher sind die 192 Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens aber zu keinem Ergebnis gekommen, der Gipfel wurde daher verlängert – in der Klimadiplomatie keine Seltenheit. Gerungen wird noch über einen Aufruf zum Ende von fossilen Brennstoffen.

Bei der 26. Klimakonferenz sollten die offenen Punkte des bereits 2015 beschlossenen Klimaschutzabkommens von Paris geklärt werden. In den vergangenen beiden Wochen wurde vor allem über die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und -schäden im globalen Süden, Berichtspflichten und den umstrittenen Handel mit CO2-Zertifikaten diskutiert.

Am Ende waren es jedoch Differenzen über das Wording zu fossilen Brennstoffen, welche die Konferenz in die Länge zogen. Ein Samstag früh veröffentlichter Zwischenentwurf beinhaltet den Aufruf an die Staaten, weltweit aus der Kohleverbrennung auszusteigen und "ineffiziente" Förderungen für Kohle, Öl und Gas zu streichen. Das ist der 25-jährigen Geschichte der Klimakonferenzen ein Novum. Von fossilen Brennstoffen, dem mit Abstand größten Treiber der globalen Erwärmung, war dort bisher keine Rede.

Verwässerte Entwürfe

Im Vergleich zu einem früheren Entwurf geht es aber im vorliegenden nur mehr um "ineffiziente" Subventionen für Kohle, Öl und Gas. Eine Verwässerung, kritisieren Umwelt-NGOs, schließlich könnten Staaten selbst entscheiden, was als effizient oder ineffizient gilt. In der Nacht zum Samstag sollen vor allem Staaten wie Saudi-Arabien gebremst haben. Weltweit werden fossile Brennstoffe derzeit in Billionenhöhe staatlich subventioniert.

Wurde in einem früheren Entwurf zudem noch von einem "beschleunigten Ausstieg aus der Kohleverstromung" gesprochen, wurde im letzten Entwurf noch das Wort "unabated", englisch für unvermindert, vorangestellt. Damit ist gemeint, dass Kohlekraftwerke, die CO2 abscheiden und speichern, wohl ausgenommen wären. Die Carbon-Capture-and Storage-Technologie (CCS) ist umstritten: Die Technik steckt noch in den Kinderschuhen, viele sehen in ihr einen Vorwand, weiterhin Kohlekraftwerke bauen und betrieben zu können.

Gipfel-Präsident Alok Sharma forderte die Teilnehmer am Samstagnachmittag dazu auf, den vorliegenden Text anzunehmen. Dieser sei "ehrgeizig und ausgewogen", sagte er vor versammelten Plenum. "Freunde, die Welt blickt auf uns. Und sie erwartet eine Einigung zum Wohl des Planeten und jetziger und zukünftiger Generationen." (pp, 13.11.2021)