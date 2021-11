Beim Klimagipfel in Glasgow wurde bis zuletzt noch über einzelne Formulierungen gestritten. Foto: Reuters/YVES HERMAN

Am Ende wurde es noch emotional. "Ich entschuldige mich dafür, wie dieser Prozess verlaufen ist und es tut mir zutiefst Leid", sagte Alok Sharma, Präsident der Klimakonferenz, als er nach dem Hammer griff, um den Klimapaket von Glasgow symbolisch zu besiegeln. Seine Stimme bricht, er kämpft mit den Tränen. "Aber es ist wichtig, dieses Paket zu schützen."

Das Paket, auf das sich rund 200 Staaten am Samstagabend in Glasgow geeinigt haben, vervollständigt einige bisher ungeklärte Punkte des bereits 2015 verabschiedeten Abkommens von Paris. Es soll mehr Geld für die Länder des globalen Südens geben, damit diese Klimaschutz und Schäden durch die Folgen des Klimawandels finanzieren geben. Es geht auch darum, in welcher Weise Staaten in Zukunft ihre Emissionen melden müssen ebenso wie um einen neuen umstrittenen globalen Markt für CO2-Emissionen.

Klimaziele müssen nachgebessert werden

Staaten sollen ihre nationalen Klimaziele außerdem bis 2022 nachbessern, denn auch Teil des Pakets ist: Das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel, das in Paris noch als eine Art optionaler Goldstandard in den Vertrag aufgenommen wurde. Doch inzwischen weiß man, dass zwei Grad leider zu viel sind. "Der Unterschied zwischen zwei Grad und 1,5 Grad ist für uns ein Todesurteil", sagte die Delegierte der Malediven, deren Staat langsam unter den steigenden Meeresspiegel versinkt.

Doch weder das 1,5-Grad-Ziel noch die Klimafinanzierung oder der CO2-Markt machte die Verhandlungen zum Schluss so zäh, dass sie Sharma Tränen in die Augen trieben. Es war ein Passus zum Ausstieg aus der Kohlekraft, der die Wogen am Ende des Gipfels hochgehen ließ. Bereits in frühen Entwürfen zeichnete es sich ab, dass es fossile Brennstoffe in der 26-jährigen Geschichte der Klimagipfel erstmals in das Schlussdokumente schaffen würden. Bisher war man dort eher vage geblieben.

Kohleausstieg immer weiter verwässert

Doch unter dem Druck einiger Schwellenländer, darunter China und dem Iran, wurde der Artikel immer weiter verwässert. War zuerst noch von einem Ausstieg aus der Kohleverstromung und dem Ende von Subventionen für fossile Brennstoffe zu lesen, waren es später nur "ineffiziente" Förderungen die eingestellt werden sollten. Kohlekraftwerke, welche ihre Emissionen mit der umstrittenen (und größtenteils noch unerforschten) CO2-Abscheidung und -Speicherung vermindern können, sollten zudem ausgenommen werden.

Doch auch das ging Indien nicht genug. Bei einer Plenarsitzung am Samstagabend sagte der indische Umweltminister Bhupender Yadav, dass Entwicklungsländer ein "Recht auf ihren fairen Anteil am globalen Kohlenstoff-Budget" hätten – schließlich hat der reiche Norden bisher am meisten CO2 in die Atmosphäre geblasen. Der Hammel fiel letztlich also über ein Herunterfahren (phase-down) anstatt einem kompletten Ausstieg (phase-out) von Kohlekraftwerken.

Licht und Schatten

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nannte das Ergebnis der Klimakonferenz eines "mit Licht und Schatten." China und Indien hätten die Verhandlungen stark blockiert, die Abschlusserklärung habe "nicht die Ambition, die es im Kampf gegen die Klimakrise gebraucht hätte und auch nicht die, für die die EU so hart verhandelt hat." Das Ergebnis werde aber als Referenz für weiteres Engagement dienen. Dass fossile Energieträger in der Erklärung überhaupt vorkommen, sei schon mal gut.

"Viel Schatten und wenig Licht" hingegen sieht WWF-Klimaexpertin Lisa Plattner. Das Ergebnis sei insgesamt ambitionslos und mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht vereinbar. "Wieder einmal ist es den Bremsern und Blockierern gelungen, wichtige Fortschritte zu verhindern und die Gipfel-Beschlüsse an entscheidenden Punkten zu verwässern." Jasmin Duregger von Greenpeace sieht in dem Beschluss einen faulen Kompromiss, auch wenn einige erste Meter gegangen wurden. "Mit dieser Blablabla-Rhetorik werden wir die Zukunft unseres Planeten nicht sichern können", so Duregger.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres ist ernüchtert. "Es ist Zeit, in den Notfallmodus zu gehen", schrieb Guterres auf Twitter. "Der Kampf gegen den Klimawandel ist der Kampf unseres Lebens, und dieser Kampf muss gewonnen werden." (Philip Pramer, 14.11.2021)