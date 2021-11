Formal wird die Verordnung am Sonntagabend vom Hauptausschuss im Nationalrat abgesegnet, dann soll sie in der Nacht auf Montag in Kraft treten. Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – Der "Lockdown für Ungeimpfte" soll in der Nacht auf Montag österreichweit in Kraft treten. Das geht aus dem der APA vorliegenden Entwurf für die 5. Covid-Schutzmaßnahmenverordnung hervor. Damit dürfen Österreicherinnen und Österreicher ohne 2G-Nachweis ihre Wohnung nur aus den schon von früheren Lockdowns bekannten Gründen verlassen – also etwa für notwendige Besorgungen, den Weg zur Arbeit oder zur körperlichen und psychischen Erholung. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf.

Die in der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen bilden einen Mindestrahmen, die Länder können strengere Regeln erlassen. Am Sonntag beraten die Landeshauptleute mit der Bundesregierung in einer Videokonferenz über Maßnahmen zur Eindämmung der aktuell stark steigenden Infektionszahlen. Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte sollen zur "Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung" dienen, wie es im Verordnungsentwurf heißt.

Ausnahmen

Weiterhin möglich sein wird jedenfalls der Weg zur Impfung oder Corona-Testung, wie es im Entwurf heißt. Auch die "Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse" und der Friedhofsbesuch wird möglich sein. Laut mehreren Medienberichten soll die Wohnung verlassen werden dürfen, wenn eine "unmittelbare Gefahr für Leib, Leben und Eigentum abzuwenden" sei, man seinen Lebenspartner oder seine Lebenspartnerin oder einzelne, wichtige Bezugspersonen trifft. Auch wer sich mit Grundgütern des täglichen Lebens eindecken muss, zum Beispiel zum Supermarkt oder zur Apotheke geht, soll die eigenen vier Wände verlassen dürfen. Wer hingegen in ein Modegeschäft oder in ein Möbelgeschäft gehen will, braucht einen vollständigen Impfschutz.

Weitere Ausnahmen sollen beinhalten: Arztbesuche, Versorgung von Tieren, Besuch der Arbeit oder Ausbildung, Behördenwege, und der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Dies soll allein oder mit Personen des gemeinsamen Haushaltes von Ungeimpften oder mit einer anderen Person möglich sein.

Wer gilt als geimpft?

Als geimpft gilt laut Medienberichten wer zwei Mal mit dem Vakzin von Astra Zeneca, Biontech/Pfizer oder Moderna immunisiert wurde und die zweite Dosis nicht länger als 360 Tage zurückliegt. Eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson darf nicht länger als 270 Tage zurückliegen. Genese brauchen eine ärztliche Bestätigung oder einen Absonderungsbescheid, der nicht älter als 180 Tage ist.

FFP2-Maskenpflicht für alle

Für alle wird die Maskenpflicht verschärft. In geschlossenen Räumen öffentlicher Orte, in Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie in Seil- und Zahnradbahnen wenn diese für die Deckung notwendiger Grundbedürfnisse gebraucht werden, soll eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Für die Benutzung von Seilbahnen in der Freizeit oder aus anderen Gründen gilt zusätzlich die 2G-Regel.

Formal muss die Verordnung am Sonntagabend noch vom Hauptausschuss des Nationalrats abgesegnet werden. Angesichts der türkis-grünen Koalitionsmehrheit gilt das aber als gesichert. Die Verordnung gilt vorerst bis 24. November befristet und müsste dann verlängert werden. Die Details zur Verordnung sollen am morgigen Sonntag gegen 12 Uhr in einer Pressekonferenz verkündet werden.

Warnungen und Appelle

Diesem Schritt sind alarmierende Berichte aus Österreichs Intensivstationen vorangegangen. Im Ö1 "Mittagsjournal" vom Samstag sagte die Pflegeleiterin auf der Covid-Intensiv-Station im Kepler Universitätsklinikum Linz, Karin Engl, etwa, dass sie nicht mehr wisse, wo sie ihre Patienten hinlegen soll, wenn nicht jemand stirbt und ein Bett frei wird. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten am Freitag namhafte Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Politik und Bevölkerung zu "konsequenten Maßnahmen zur Kontaktreduktion", die Erhöhung der Impfquote und verpflichtende PCR-Tests auch für Geimpfte. Von der Politik fordern die Expertinnen und Experten, Partikularinteressen hintanzustellen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte am Samstag an Bund und Länder, die Maßnahmen zu verschärfen.

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen folgten zahlreiche Appelle für schärfere Maßnahmen.

In einigen Bundesländern werden noch strengere Regeln gelten als die Verordnung zum Lockdown für Ungeimpfte vorsieht. In Oberösterreich soll auch die Nachtgastronomie bis zum 6. Dezember für alle schließen, alle Veranstaltungen werden abgesagt. Die FFP2-Maskenpflicht gilt auch für die Gastronomie: Nur am Tisch darf die Maske abgenommen werden. Auf den Adventmärkten ist die Konsumation verboten, auch dort gilt eine FFP2-Pflicht. Bei Gottesdiensten soll es wieder eine Abstandsregel geben.

Wien führt 2Gplus ein

In Salzburg soll ebenfalls die FFP2-Maskenpflicht auf alle Innenräume ausgedehnt werden. Zudem werde ein Alkoholverbot bei Weihnachts- und Adventmärkte gelten, in der Gastro darf nur noch am Tisch konsumiert werden.

Wien hat für die Nachtgastro bereits schärfere Regeln beschlossen: Ab kommender Woche dürfen nur noch geimpfte Personen mit einem gültigen PCR-Testergebnis in Clubs und Diskotheken. Diese Regel wird für alle Events ab 25 Personen gelten, auch bei einem Theater oder Kinobesuch. Auch die FFP2-Maskenpflicht wird wieder ausgeweitet. In nichtprivaten Innenräumen und am Arbeitsplatz, wenn enger Kontakt zu anderen Personen besteht, muss eine FFP2-Maske getragen werden. In der Gastronomie ist dies abseits des Platzes wieder nötig.

Zusätzliche Wirtschaftshilfen angekündigt

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigt angesichts der bevorstehenden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte weitere Wirtschaftshilfen an. "Bis Jahresende laufen etwa noch der Verlustersatz, Garantien oder auch die Kurzarbeit. Durch die aktuell notwendigen Verschärfungen wird es darüber hinaus weitere Hilfen für besonders betroffene Betriebe brauchen", so Blümel in einer Aussendung am Samstag.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) versprach am Samstagnachmittag vom Lockdown betroffenen Unternehmen, die Corona-Kurzarbeit im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können. Eine Arbeitszeitreduktion auf null Prozent mit Corona-Kurzarbeit sei möglich. "Unternehmen, die von behördlichen Schließungen betroffen sind, können sich jedenfalls unverändert einer Unterstützung durch die Kurzarbeit sicher sein", versicherte Kocher.

Die aktuelle Phase 5 der Kurzarbeit stehe allen Unternehmen, die nicht in vollem Umfang ausgelastet sind, zur Verfügung. Im Normalfall ermöglicht die Kurzarbeit eine Arbeitszeitreduktion auf 50 Prozent, in Ausnahmefällen sogar darunter bis zum völligen Arbeitsausfall. Darüber hinaus stehe die aktuelle Form der Phase 5 all jenen Betrieben offen, die die Unterstützung benötigten.

Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker deponierte am Samstagnachmittag seine Befürchtung: "Ein Lockdown – egal in welcher Form – wird wieder auf dem Rücken der Unternehmen und des Mittelstands ausgetragen." Kritik kam auch vom linken Momentum Institut. "Schon wieder wurde der Sommer verschlafen, anstatt sich auf die Welle im Herbst vorzubereiten", kritisiert deren Chefökonom Oliver Picek. Er fordert eine Impfpflicht, "damit sich Lockdowns nicht wie letztes Jahr monatelang hinziehen". (APA, lalo, 13.11.2021)