Wegen Teil-Lockdown in den Niederlanden

Keine Fans in Eindhoven. Foto: imago images/Pro Shots

Das Europa-League-Spiel von Sturm Graz bei PSV Eindhoven am 25. November findet aufgrund der Corona-Maßnahmen in den Niederlanden ohne Zuschauer statt. Österreichs Fußball-Bundesligist bestätigte das Geisterspiel am Samstag. Die Grazer, die ihrerseits mit einem Covid-Cluster im Kader kämpfen, hatten angesichts der pandemischen Lage bereits vor einigen Tagen einen Fan-Sonderzug nach Eindhoven abgesagt, nun mussten auch alternative Reisen gestrichen werden.

Die Niederlande hatten wegen schnell steigender Infektions-und Patientenzahlen am Freitag einen Teil-Lockdown für zunächst drei Wochen verhängt. Ab (dem heutigen) Samstag müssen Gaststätten und Supermärkte um 20 Uhr schließen, andere Geschäfte bereits um 18 Uhr. Bürger sollen zu Hause arbeiten und höchstens vier Besucher empfangen dürfen. Die 1,5 Meter-Abstandsregel wird wieder eingeführt. Sportwettkämpfe müssen ohne Publikum stattfinden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war am Donnerstag auf über 16.000 gestiegen und hatte somit einen Höchstwert erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf mehr als 500 – deutlich weniger als in Österreich. (APA, 13.11.2021)