Sarah Zadrazil hatte das Nachsehen. Foto: imago images/Ulrich Wagner

Das Frauenteam des FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga die Tabellenführung an den VfL Wolfsburg verloren. Die Münchnerinnen unterlagen am Samstag mit den ÖFB-Teamspielerinnen Carina Wenninger und Sarah Zadrazil im Schlager der 8. Runde knapp mit 0:1. Wolfsburg hat einen Punkt Vorsprung auf den Titelverteidiger und auch Eintracht Frankfurt. Die Frankfurterinnen hatten am Freitag auch dank eines Doppelpacks von Barbara Dunst gegen Carl Zeiss Jena mit 6:0 gewonnen. (APA, 13.11.2021)