Liebe Leserin, lieber Leser,

wie genau nimmt man es eigentlich mit den 2G-Nachweisen in Wiener Lokalen? Dieser Frage gehen wir heute in einer Reportage nach. Ein weiteres Thema sind reichlich seltsame Diskussionen vor einem US-Gericht, bei der Apples "Pinch to Zoom" eine entscheidende Rolle spielt. Apropos seltsam: Wir berichten über eine neue burgenländische Social-Media-Plattform mit – sagen wir es mal so – bemerkenswerten Versprechen.

Als wäre das noch nicht genug, haben wir auch noch "Call of Duty: Vanguard" getestet, mit Pen & Paper gespielt und leider kein iPhone mit USB-C-Anschluss ersteigert.

wir wünschen spannende Lektüre!

Wie die Polizei die 2G-Kontrolleure kontrolliert

Verfahren um rechtsextremen Todesschützen gleitet in bizarre Debatte über Apples "Pinch to Zoom" ab

"Keine Algorithmen, 100 Prozent Datenschutz": Burgenländische Social-Media-Plattform zur CO2-Reduzierung gestartet

"Call of Duty: Vanguard" im Test: Kein Spiel für schwache Nerven

Moderator, Motivator, Diktator: Meine Premiere als Pen-&-Paper-Spielleiter

"Full Self Driving": Teslas öffentlicher Betatest verursacht schweren Unfall

iPhone mit USB-C-Anschluss um 86.000 US-Dollar versteigert



Microsoft beendet den Windows-11-Frevel: Der "Blue Screen of Death" ist künftig wieder blau