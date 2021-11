Die "GTA: The Trilogy – The Definitive Edition" startet seit ihrem Release auf vielen System nicht richtig. Kunden können Beschwerden beim Support einreichen

Grafik-Vergleich laut einem Twitter-User: Links das Original, in der Mitte der kostenpflichtige Remaster, rechts ein Mod. Foto: Twitter/@ovedrivera

Das haben sich die Fans wohl anders vorgestellt: Seit dem Release von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ließ sich die PC-Version des GTA-Remasters aufgrund eines Fehlers im "Rockstar Launcher" tagelang nicht richtig starten, und auch auf Konsolen dürfte es Probleme geben: So berichten Userinnen und User, dass das Spiel in San Andreas auf der Xbox Series X einfriere, wenn man einen neuen Checkpoint startet. Nun verlangen die erbosten Kunden ihr Geld zurück.

"Müssen Dateien entfernen"

Das derzeit wohl vielbeschäftigte Support-Team von Rockstar musste am Donnerstag und Freitag daran arbeiten, die Funktionsfähigkeit des Launchers wieder auf die Reihe zu bringen. Am Samstag hieß es daraufhin auf Twitter, dass der Launcher nun zwar wieder online sei, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition aber nach wie vor nicht zur Verfügung stehe, da man "Dateien entfernen müsse, die unbeabsichtigt in diesen Versionen inkludiert wurden".

Unter dem besagten Tweet häufen sich die Kommentare der Käufer, welche kein Verständnis dafür haben, dass sie ein Spiel nicht spielen können, für das sie bezahlt hatten. Außerdem beschweren sich User ergänzend zu den technischen Problemen auch über die allgemeine Qualität des Remasters, welche grafisch unter dem Niveau von so manchem Mod liegen dürfte.

Nicht wenige Kunden verlangen nun ihr Geld zurück – und das weckt Erinnerungen an das im Vorfeld massiv beworbene und vor rund einem Jahr veröffentlichte Cyberpunk 2077: Nach dessen katastrophalem Start wurde das Spiel unter anderem wegen mangelnder Qualität wieder von den Konsolen entfernt.

Support-Ticket für GTA erstellen

Den frustrierten Kunden rät Rockstar, ein Ticket beim Support zu erstellen – dies ist unter diesem Link möglich. Laut einem Bericht von Eurogamer suggeriert Rockstar, dass Kunden nach dem Einreichen des Tickets Anrecht auf eine Rückerstattung des Kaufpreises kriegen. Auf der Support-Seite gibt es zwar keine Auswahloption für Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, wohl aber für die in der Sammlung enthaltenen Einzeltitel. Ob und wann die enttäuschten Käufer tatsächlich entschädigt werden, bleibt abzuwarten. (stm, 14.11.2021)