Jeder wird irgendwann einmal alt – so auch Frodo, die 20jährige Katze des neuseeländischen Youtubers Liam Thompson. Da Frodo trotz seiner Seniorität noch immer an jedem Schönwettertag die Stiegen hinab klettert, um sich am Pool zu sonnen, hat Thompson für seinen haarigen Freund einen Katzen-Aufzug gebaut. Die Anleitung inklusive diverser Rückschläge hat er in einem Youtube-Video zusammengefasst, das inzwischen knapp zwei Millionen Mal angesehen wurde.

Liam Thompson

Thompson arbeitet bei dem Projekt in erster Linie mit einer Kreissäge, über die er Holz in die entsprechenden Teile zerschneidet. Die Teile werden anschließend mit Schiebetürschienen kombiniert, welche als Schienen für die Kabine genutzt werden. Der Aufzug lässt sich über ein elektrisches Gerät per Knopfdruck aktivieren. Die insgesamt vier Tage Bauzeit beinhalten weiters diverse optische Verbesserungen, wie Schmirgeln und Anstreichen.

Per Aufzug zum Pool

Bei der ersten Probefahrt wirkt Frodo ein wenig verwirrt und zugleich desinteressiert, vor allem Thompson selbst ist die Begeisterung aber anzusehen. Und zumindest wird die Konstruktion vom seniorigen Mitbewohner akzeptiert – er kann seine müden Knochen nun in der Sonne wärmen, ohne vorher die Stiegen hinab purzeln zu müssen.

Thompson hat bereits zahlreiche Videos veröffentlicht, in denen er witzige Bastelanleitungen teilt, dabei spielen auch seine Haustiere immer wieder eine tragende Rolle. Unter anderem ging ein vor zwei Jahren veröffentlichtes Video mit über 22 Millionen Views viral, in dem er seinem Hund beibrachte, Minecraft zu spielen. (stm, 14.11.2021)