Die Queen kann wegen einem verstauchten Rücken nicht am "Remembrance Sunday" teilnehmen. Foto: AFP / ADRIAN DENNIS

London – Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag kurzfristig ihre Teilnahme an der traditionellen Zeremonie zum "Remembrance Sunday" abgesagt, dem Gedenken an die Gefallenen ihres Landes und des Commonwealth. Grund dafür sei ein verstauchter Rücken, wie der Palast mitteilte. Es wäre der erste öffentliche Auftritt der 95 Jahre alten Monarchin nach einem Krankenhausaufenthalt im Oktober gewesen.

"Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstauchte, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie zum Remembrance Sunday am Cenotaph (der zentralen Gedenkstätte, Anm. d. Red.) teilnehmen kann", teilte der Palast in der Früh mit. Es soll Bedenken gegeben haben, ob die Anfahrt im Auto und das Stehen während der Zeremonie ihre Genesung beeinträchtigen könnten.

Prinz Charles übernimmt

Umso mehr waren die Augen auf Prinz Charles gerichtet. Der "ewige Thronfolger" wurde am Sonntag 73 Jahre alt. Er übernimmt schon seit einigen Jahren die Kranzniederlegung für seine Mutter beim "Remembrance Sunday".

Die Queen hatte im Oktober zunächst eine Reise nach Nordirland abgesagt und anschließend zu Untersuchungen eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Auf medizinischen Rat sagte sie weitere Termine ab, unter anderem auch den geplanten Besuch bei der UNO-Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow. (APA, 14.11.2021)