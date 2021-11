Jasmin Ouschan & Florian Gschaider kämpfen um den Einzug ins Finale. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Durchschnittlich 701.000 Zuseherinnen und Zuseher haben die achte Show der aktuellen "Dancing Stars"-Staffel, die fußballbedingt ausnahmsweise am Samstag und nicht am Freitag über die Bühne gegangen ist, gesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 23 Prozent, wie der ORF am Sonntag per Aussendung mitteilte. Diesmal musste kein Paar den Tanzwettbewerb verlassen. Sowohl Jurywertung als auch Publikumsvoting werden in die nächste Ausgabe übernommen.

Vier Paare tanzen am kommenden Freitag (19. November) somit um den Aufstieg ins Finale: Kabarettistin Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi, Moderatorin Kristina Inhof und Dimitar Stefanin, Ex-Radprofi Bernhard Kohl und Vesela Dimova sowie Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan und Florian Gschaider. (APA, 14.11.2021)