Jens Harzer wurde für die schwarze Komödie "Ruhe! Hier stirbt Lothar" als Hauptdarsteller geehrt. Foto: ARD/WDR/Gordon Timpen, SMPSP

Berlin – Die Macher der TV-Dokumentation "ProSieben Spezial. Rechts. Deutsch. Radikal." haben eine Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen erhalten. Die mehrstündige Reportage von Anja Buwert und Thilo Mischke bekam den Preis am Samstagabend in Berlin in der Kategorie Fernseh-Journalismus zugesprochen, wie die Akademie mitteilte. Das Team hatte eineinhalb Jahre im rechtsextremen und rechtsradikalen Milieu recherchiert.

Schon vor Ausstrahlung im Herbst 2020 sorgte die Sendung für Wirbel. Sie hatte zum Ergebnis, dass die AfD im Bundestag ihrem früheren Pressesprecher fristlos kündigte.

Die Akademie vergab Preise in insgesamt 21 Kategorien. Jens Harzer wurde für die schwarze Komödie "Ruhe! Hier stirbt Lothar" (ARD/WDR) als Hauptdarsteller geehrt. Einen Preis für eine weibliche Hauptrolle erhielt Aylin Tezel, deren Leistung in der ZDFneo-Thrillerserie "Unbroken" die Jury überzeugte. In der Kategorie "Schauspieler Nebenrolle" erhielt Waldemar Kobus für seine Darbietung in der Satire "Goldjungs" (WDR/ARD) eine Auszeichnung. Als weibliche Nebendarstellerin geehrt wurde Dalila Abdallah für ihren Auftritt in der Romanverfilmung "Herren" (Arte/BR/ARD). Für die beste Regie wurde Sven Bohse mit "Das Geheimnis des Totenwaldes" (NDR/ARD) prämiert. (APA, dpa, 14.11.2021)