Österreichs Eishockey-Frauen verpassen ein Olympia-Ticket. Foto: Wilhelm Luggin

Füssen – Österreichs Frauen-Eishockey-Nationalteam hat die Olympia-Teilnahme in Peking verpasst. Dänemark unterlag im Qualifikationsturnier in Füssen (Deutschland) am Sonntag gegen Deutschland zwar mit 2:3 nach Penaltyschießen, holte damit aber den anvisierten Punktgewinn. Die Däninnen sind damit schon vor dem Spiel der Österreicherinnen gegen Italien (ab 15.30 Uhr) nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen und dürfen damit im kommenden Jahr bei den Winterspielen antreten.

Österreich hatte zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers das favorisierte deutsche Team mit 3:0 besiegt, am Samstag setzte es gegen Dänemark dann ein 0:1.

Am Sonntag durften die Kapitänin Anna Meixner und Co. kurz hoffen: Deutschland lag in der 35. Minute mit 2:0 voran. Den Däninnen gelang aber das Comeback. Sie verkürzten 42 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels und schafften in der 48. Minute den Ausgleich. Danach fielen keine Treffer mehr, die Partie wurde im Shootout entschieden. (APA, 14.11.2021)