Wichtig ist, den 20-Minuten-Timer nicht zu früh zu aktivieren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die mittlerweile vielerorts verpflichtenden PCR-Tests für nicht genesene und nicht geimpfte Personen sorgte in der jüngsten Vergangenheit vor allem in ländlichen Regionen immer wieder für Herausforderungen. So war die Plattform "Salzburg gurgelt" vor rund einer Woche Ziel eines Hackerangriffs und kämpft mit Engpässen bei der Auswertung der Testergebnisse. Außerhalb der Ballungszentren ist es für Pendlerinnen und Pendler obendrein oft schwierig, überhaupt an PCR-Tests zu kommen.

Zwar wurde eine Kooperation mit Spar – nach dem Vorbild von Rewe in Wien – geschlossen, allerdings gilt für diese ab 15. November eine Ausgabereglementierung in Form einer Online-Registrierung für die PCR-Gurgeltests. Der Grund dafür ist laut einer Presseaussendung des auswertenden Biotechnologieunternehmens Novogenia aus Salzburg, dass Testkits vielfach gehortet wurden. Dem soll nun ein Riegel vorgeschoben werden.

"Damit soll sichergestellt werden, dass jeder, der einen Test benötigt, auch einen bekommt", heißt es in der Aussendung: "Vorrangige Zielgruppe des Angebots sind nicht immunisierte Menschen, die diese Tests aus rechtlichen Gründen als Nachweis benötigen." Die Testkits beinhalten jeweils rund zehn einzelne Tests für eine Person.

So läuft die Abholung der Testkits

Vor der Abholung der PCR-Tests in den Spar-Filialen muss man sich bei den jeweiligen Plattformen (sbg-gurgelt.at, gurgeln.noe-testet.at und ooe-gurgelt.at) registrieren. Im Benutzerkonto wird die Funktion "Jetzt Probenset abholen" aktiviert – anschließend haben die Gurgel-willigen 20 Minuten, um das den laufenden Timer an der Kassa der jeweiligen Filiale vorzuzeigen und das PCR-Testkit mitzunehmen.

Wichtig ist daher laut Novogenia, die "Jetzt Probenset abholen"-Funktion erst unmittelbar vor dem Erreichen der Kassa in der Sparfiliale zu aktivieren. Allerdings heißt es auch, dass zur Einführung der Regelung bei einer geringfügigen Überschreitung der 20-Minuten-Regeln noch kulant vorgegangen wird.

Eine erneute Abholung der Tests ist durch die gleiche Person dann erst nach 14 Tagen wieder möglich. Die Proben können jederzeit abgegeben werden, die Abgabe soll durch die neuen Maßnahmen nicht beeinträchtigt sein. Alle Menschen, die bereits Testkits haben und registriert sind, können diese normal verbrauchen, ohne sich erneut anmelden zu müssen. (stm, 14.11.2021)