Astrid Ebenführer schreibt im TV-Tagebuch des STANDARD: "Ein klassischer Krimi ist dieser Fall nicht, eher ein tristes Psychogramm völlig empathieloser Menschen, die es sich in ihren Lebenslügen gemütlich eingerichtet haben und nicht wahrhaben wollen, dass auch ihre Kinder Dreck am Stecken haben. 'Ich will endlich mal wieder was Schönes, was Warmes, was Lustiges, was Lebensfrohes', sagt Rubin einmal. Nach diesem 'Tatort' völlig verständlich."