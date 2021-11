Liebe Leserin, lieber Leser,

die Inzidenzen steigen, die Temperaturen fallen: höchste Zeit, sich mit der schönsten Nebensache der Welt abzulenken. Gemeint sind natürlich Games – und wir haben mit Industria und Pikmin Bloom zwei Spiele getestet, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Spielen ist nicht so Ihre Sache? Dann vertreiben Sie sich die Zeit doch damit, wie ein bekannter neuseeländischer Youtuber einen Aufzug für Ihre Katze zu bauen – die entsprechende Anleitung hat er zum Glück gleich als amüsantes Video hochgeladen.

Oder aber Sie halten nichts von Eskapismus und wollen nur die harten Facts. Dann bieten wir Ihnen in unserem heutigen Themenmix alle verfügbaren Informationen zum jüngsten Hack des FBI und eine Anleitung dazu, wie Sie ab morgen in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg an PCR-Testkits kommen.

Wir wünschen spannende Lektüre!

"Industria" im Test: Es fühlt sich an wie "Half-Life 2.5"

"Pikmin Bloom" im Test: Hurra, endlich wieder spazieren gehen!

Youtuber baut Treppen-Aufzug für seine altersschwache Katze

"Icelandverse": Island macht sich in Youtube-Video über das Metaverse lustig

So kommt man an PCR-Testkits in Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich

Polizei rückt Telegram-Gerüchte gerade: Wega nicht an 2G-Kontrollen beteiligt

"GTA" startet nicht richtig: Gamer verlangen ihr Geld zurück

Hacker brechen in das FBI ein und verschicken tausende Fake-E-Mails

"Taproot": Bitcoin-Community aktiviert lang erwartetes Upgrade