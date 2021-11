Ende. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Trainer Abdulah Ibrakovic und der Kapfenberger SV haben sich einvernehmlich getrennt. Wie die Steirer am Sonntag auf Facebook bekannt gaben, nahm der Bosnier ein Angebot aus dem Kosovo an. Der 51-jährige Ibrakovic war seit Sommer 2020 zum zweiten Mal Chefbetreuer des Fußball-Zweitligisten. Das Training übernehmen vorerst der bisherige Co-Trainer David Sencar und der für die Amateure zuständige Vlado Petrovic.

Der KSV liegt in der 2. Liga derzeit am zehnten Tabellenplatz. In 14 Runden gab es fünf Siege bei acht Niederlagen. Im ÖFB-Cup hatten die Steirer zunächst die Wiener Austria eliminiert, sie scheiterten im Achtelfinale dann nach Elferschießen am FAC. (APA, 14.11.2021)