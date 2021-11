So funktioniert das Handzeichen: Handfläche in Richtung Kamera halten, Daumen anwinkeln, Faust ballen. Foto: Canadian Women's Foundation/YouTube

Anfang November wurde ein entführtes 16-jähriges Mädchen aus North Carolina gerettet, nachdem ein anderer Autofahrer auf sie und ihre Entführer aufmerksam geworden war. Der Zeuge meinte zwar nachgehend, dass die Jugendliche mit ihrem Mund im Auto die Worte "Hilf mir!" geformt und ihn dies stutzig gemacht habe – zugleich verwendete die Entführte aber auch ein Handzeichen, das in den vergangenen Monaten auf der vor allem von jungen Menschen genutzten Plattform Tiktok viral verbreitet wurde.

Wie das Handzeichen funktioniert

Bei dem besagten Handzeichen wird die Handfläche in Richtung Kamera gedreht, der Daumen angewinkelt und anschließend die Hand zur Faust geballt. Das Handzeichen wurde im Rahmen der durch die Canadian Women's Foundation (CWF) im April 2020 geschaffene "Signal for Help"-Kampagne ins Leben gerufen und soll es unter anderem Opfern häuslicher Gewalt ermöglichen, fremde Menschen um Hilfe zu bitten, ohne dass dies dem Täter bewusst wird.

Das nachfolgende von der Organisation bereitgestellte Video zeigt die korrekte Anwendung des Handzeichens.

Canadian Women's Foundation

Wird ein derartiges Zeichen in einer Konversation genutzt, so sollte mit dem mutmaßlichen Opfer häuslicher Gewalt in einem sicheren Umfeld Rücksprache dazu gehalten werden, was genau zu tun ist, heißt es von der Organisation. In manchen Fällen solle dann die Polizei verständigt werden.

Häusliche Gewalt im Lockdown

Häusliche Gewalt hat in Zeiten von Lockdowns in der Pandemie auch in Österreich zugenommen. So hieß es im November vergangenen Jahres, dass die Frauen-Helpline unter der Nummer 0800 222 555 seit Lockdown-Beginn um 38 Prozent mehr Anrufe registriert habe, beim Help-Chat unter haltdergewalt.at waren im gleichen Zeitraum rund 900 Anfragen eingegangen. Bereits vor der Pandemie erlebte weltweit jede dritte Frau Gewalt oder Nötigung innerhalb der Partnerschaft.

Das entsprechende Handzeichen soll es ermöglichen, in Zeiten sozialer Isolation – wie etwa während eines Lockdowns – still um Hilfe zu rufen. Etwa im Rahmen eines Videocalls.

Starke Verbreitung via Tiktok

Laut einem Bericht von insider.com verbreitete sich das Handzeichen ab Mitte 2020 auf Tiktok viral. So zeigt ein Videoposting des Accounts @forsure7 im Juni 2020 eine Beispielanwendung des Videos, es wurde 3,6 Millionen Mal angesehen und sammelte 1,1 Millionen Likes. Ein anderes Video des Tiktok-Accounts Cat Dang (@kittycatdang) wurde 9,3 Millionen Mal angesehen und erntete 2,5 Millionen Likes. (red, 15.11.2021)