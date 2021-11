In dieser Galerie: 2 Bilder Und da ist er vorbei. Foto: AP/Penner Und da ist er im Ziel. Foto: AFP/ALMEIDA

In der womöglich größten Drucksituation seiner Karriere ist Lewis Hamilton zum Entfesselungskünstler geworden: Unbeeindruckt von zwei dramatischen Rückversetzungen gewann der Formel-1-Rekordweltmeister dank einer irren Überholshow den Großen Preis von Sao Paulo – und ist im WM-Duell mit Max Verstappen nach der Gala von Brasilien vor den letzten drei Saisonrennen wieder voll im Geschäft.

Mercedes-Star Hamilton machte in Sprint am Samstag und Rennen am Sonntag insgesamt 24 Positionen gut und verkürzte durch seinen 101. Grand-Prix-Sieg den Rückstand auf Red-Bull-Star Verstappen auf 14 WM-Punkte. Rang drei ging an Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Zuvor hatte in Interlagos kein Fahrer gewonnen, der außerhalb der Top Acht gestartet war. Sir Lewis Hamilton fügte seiner großen Karriere bei seinem dritten Sieg in Interlagos nach 2016 und 2018 somit einen weiteren Rekord hinzu. Besonders die Art und Weise war aber atemberaubend: Alles schien schließlich bereitet für Verstappen, für eine Vorentscheidung im Titelkampf zu sorgen.



Wildes Wochenende

Zwei Strafen gegen Hamilton überlagerten das Wochenende: Zunächst wurde der siebenmalige Champion wegen des Austauschs seines Verbrennungsmotors in der Startaufstellung für das Rennen um fünf Positionen zurückversetzt.

Mit dem frischen Antrieb stürmte er am Freitag im Qualifying für den Sprint auf Platz eins, die Rennkommissare stellten aber im Anschluss fest, dass sich der verstellbare Heckflügel an Hamiltons Mercedes minimal zu weit öffnete – es folgte die Rückversetzung auf Startplatz 20 für den Sprint, von wo aus Hamilton in nur 24 Runden 15 Positionen gutmachte.

Der Fall "hätte nie bei den Stewards landen dürfen", wetterte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Samstagabend. "Wir hatten keinen illegalen Flügel, sondern einfach einen Schaden", sagte der Österreicher. Dennoch hielt Wolff vor dem Start fest: "Lewis kann das Rennen noch gewinnen."

Vorbeiziehen

Hierzu wäre Schützenhilfe durch Bottas im zweiten Mercedes nützlich gewesen, doch der Pole-Setter verlor das Startduell gegen Verstappen. Auch Sergio Perez im zweiten Red Bull zog zügig am Finnen vorbei, der Mercedes zum Saisonende nach fünf Jahren verlassen muss.

Hamilton kam von Startplatz zehn dagegen beeindruckend schnell nach vorne, am Ende der ersten Runde kassierte er bereits Vettel und war Sechster, eingangs der fünften Runde überholte Hamilton dann Bottas und hatte nur noch die Red Bull vor sich.

Dank klarer Geschwindigkeitsvorteile auf den Geraden überholte Hamilton in der 18. von 71 Runden Perez, doch der Mexikaner konterte umgehend. Wenig später hatte Verstappens Edelhelfer aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Und durch

Der Niederländer wiederum konnte Hamilton stabil einige Sekunden auf Distanz halten. Mercedes holte seinen Star-Piloten nach der 27. Runde zum Reifenwechsel in die Box, Verstappen zog einen Umlauf später nach – und verlor gut zwei Sekunden auf seinen Rivalen, der ihm plötzlich im Nacken saß.

Nach 41 Runden wechselte Verstappen erneut den Reifen, Hamilton kam wenig später rein und läutete danach seine gefürchtete "Hammertime" ein. Verstappen verteidigte sich gewohnt eisern und in der Grauzone des Reglements, zwölf Runden vor Schluss ging Hamilton dann vorbei. (sid, 14.11.2021)

Großer Preis von Sao Paulo, 19. von 22 Läufen zur Formel-1-WM 2021, 71 Runden = 305,909 km

1. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:32:22,851 Stunden,

2. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda 10,496 Sekunden zurück,

3. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 13,576,

4. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull-Honda 39,940,

5. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari 49,517,

6. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari 51,820,

eine Runde zurück:

7. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda,

8. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault,

9. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault,

10. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes,

11. Sebastian Vettel (Heppenheim) Aston Martin-Mercedes,

12. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari,

13. George Russell (Großbritannien) Williams-Mercedes,

14. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo-Ferrari,

15. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda,

16. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes,

zwei Runden zurück:

17. Nikita Masepin (Russland) Haas-Ferrari,

18. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) Haas-Ferrari

ausgeschieden: Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes (48. Runde/Schaden am Auto), Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes (49. Runde/Defekt)

Schnellste Rennrunde: Perez 1:11,010 (71. Runde)