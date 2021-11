Jetzt ging es plötzlich sehr flott – war das Thema Booster-Impfung vor einigen Wochen noch für die wenigsten Menschen relevant, können zumindest in Wien nun jene zur Auffrischungsimpfung gehen, die erst im Sommer die zweite Corona-Impfung bekommen haben. Vier Monate müssen mindestens seit dieser vergangen sein, um sich die dritte Impfung in Wien zu holen. In den anderen Bundesländern lautet die Empfehlung – außer in Ausnahmefällen – nach wie vor, mindestens sechs Monate zu warten. Kürzlich hieß es sogar noch, die dritte Impfung sei erst – je nach Impfstoff – nach sechs bis neun Monaten relevant, was bei manchen zu Verwirrung führt:

Andere freuen sich über das Angebot und haben dieses bereits in Anspruch genommen:

Wann werden Sie sich Ihre dritte Covid-Impfung geben lassen?

Haben Sie die Möglichkeit in Wien bereits wahrgenommen oder werden das demnächst tun? Welchen Impfstoff haben Sie bei den ersten Impfungen, welchen bei der dritten bekommen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.11.2021)